La Santé publique rapporte 105 nouveaux cas de COVID-19 au Québec mardi, soit 18 de moins que la veille, de même que quatre décès supplémentaires.

Coralie Laplante La Presse

Pierre-André Normandin La Presse

La courbe du virus continue de s’aplatir dans la province. Les 105 nouveaux cas rapportés mardi portent la moyenne quotidienne calculée sur sept jours à 158. Cela représente une baisse de 30 % sur une semaine.

Au total, 373 217 personnes ont été infectées par la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Avec quatre décès supplémentaires rapportés mardi, la moyenne demeure à trois par jour. La tendance est ainsi stable sur une semaine.

Le fardeau sur le réseau de la santé continue de s’alléger. Le ministère de la Santé indique cinq hospitalisations de moins que lundi, pour un total de 209 personnes en centre hospitalier.

En ce qui concerne les soins intensifs, 50 patients s’y trouvent, soit quatre de moins que la veille.

La Montérégie rapporte deux décès, tandis que la Capitale-Nationale, l’Estrie et Montréal en déplorent un chacune. Enfin, la Mauricie-Centre-du-Québec retranche un décès de son bilan, la cause n’étant pas liée à la COVID-19.

Depuis lundi, le rouge et l’orange sont d’ailleurs disparus de la carte du Québec.

Sur la voie de la deuxième dose

Le Québec poursuit l’administration des vaccins à bon rythme. Le gouvernement indique que 91 732 personnes de plus ont retroussé leurs manches pour recevoir leur vaccin.

Ainsi, 69,2 % de la population québécoise a reçu une première injection.

Mardi, ce sont les gens de 50 ans et plus qui peuvent se rendre sur Clic santé pour devancer leur rendez-vous pour leur deuxième dose. Ce sera ensuite au tour des 45 ans et plus mercredi.

Le 3 juin dernier, le ministère de la Santé a réduit de moitié le délai entre les deux injections, passant de 16 à 8 semaines.

La Santé publique s’attend toujours à recevoir 654 080 doses de Moderna au courant de la semaine.

La COVID-19 en graphiques

Suivez la progression de la pandémie en temps réel dans notre page de graphiques interactifs.