Tous les Québécois ayant reçu une dose de vaccin AstraZeneca ou Moderna peuvent dès mardi devancer leur rendez-vous pour obtenir une deuxième dose selon la séquence prévue pour leur groupe d’âge, selon les informations obtenues par La Presse.

Coralie Laplante La Presse

Ainsi, toutes les personnes de 50 ans et plus peuvent dorénavant se rendre sur la plateforme Clic santé afin de prendre rendez-vous pour recevoir une deuxième injection. Dès mercredi, ce sont les 45 ans et plus ayant reçu tous les types de vaccins qui pourront faire de même.

Les personnes qui ont reçu une première dose d’AstraZeneca qui souhaitent recevoir un autre type de vaccin pourront en faire la demande sur place. Ce sont notamment les surplus de Moderna qui offrent cette possibilité.

Québec s’attend à recevoir 1,6 million de doses de Moderna au cours des deux prochaines semaines, soit 500 000 de plus que le nombre initialement prévu.

Le devancement des deuxièmes doses va bon train. Plus de 700 000 personnes ont devancé le moment de l’administration de leur seconde injection.

Cependant, certains Québécois ont déjà pu recevoir une deuxième dose de Moderna, car certaines pharmacies avaient quelques doses de ce vaccin.

Des cliniques sans rendez-vous offrant des deuxième doses d’AstraZeneca ont également été ouvertes lors de la fin de semaine du 29 mai à Montréal.

Certaines personnes semblent toutefois éprouver des difficultés à prendre rendez-vous sur Clic santé actuellement.