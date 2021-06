(Ottawa) Les hôtels de quarantaine ne seront bientôt plus. Le gouvernement fédéral a confirmé que l’obligation d’y séjourner au retour d’un voyage à l’étranger prendra fin au début du mois de juillet.

Mélanie Marquis La Presse

L’assouplissement annoncé par la ministre de la Santé, Patty Hajdu, s’appliquera aux citoyens canadiens, aux résidents permanents et aux travailleurs essentiels entièrement vaccinés. À compter du début juillet, ils n’auront plus besoin de passer trois jours en quarantaine dans un hôtel à leur arrivée au pays par avion.

La vaccination adéquate doit remonter à 14 jours ou plus, et les voyageurs concernés devront continuer à passer un test de dépistage de la COVID-19 à leur départ, puis à leur arrivée au Canada. En attendant le résultat de ce test, il sera requis de s’isoler à la maison, a-t-elle précisé en conférence de presse, mercredi.

Les succès de la campagne de vaccination permettent d’assouplir les mesures frontalières, a affirmé la ministre Hajdu. « Les Canadiens ont fait des efforts incroyables au cours de la dernière année et demie […] et ont sacrifié beaucoup pour se protéger les uns les autres », a-t-elle plaidé.

L’assouplissement ne s’applique pas aux voyageurs étrangers, et il concerne les voyageurs ayant reçu l’un des quatre vaccins qui ont reçu l’approbation de Santé Canada, soit Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca et Janssen, a indiqué Mme Hajdu.

L’obligation de se placer en quarantaine à l’hôtel, pour les voyageurs aériens qui arrivent de l’étranger, a été mise sur pied dans la foulée d’intenses pressions en provenance du Québec et de l’Ontario. Mais au fédéral, l’abandon de la mesure était réclamé à cor et à cri depuis des semaines par le Parti conservateur.

Un comité fédéral avait aussi recommandé l’annulation de l’obligation. Le groupe d’experts n’y voyait pas de vertus sur le plan de la Santé publique, et avait fait remarquer que la mesure était coûteuse et inefficace, car elle comprenait de nombreuses échappatoires.

La date précise de l’abandon de la mesure n’a pas été spécifiée, mais la cible est le début de juillet.

Vers des allégements additionnels

D’autres assouplissements entreront en vigueur de manière graduelle et de concert avec les provinces en tenant compte du succès de la campagne de vaccination et du nombre de cas de COVID-19 dans l’ensemble du pays, entre autres facteurs.

Le milieu des affaires et l’industrie du tourisme attendent avec grande impatience un plan de réouverture de la frontière canado-américaine, qui est fermée depuis le 21 mars 2020 aux déplacements non essentiels. La fermeture a été prolongée jusqu’au 21 juin prochain, et des voix s’élèvent pour qu’elle rouvre dès le 22 juin.