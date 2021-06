Deux des régions les plus peuplées au Québec, celles de Montréal et de Laval, sont maintenant en palier d’alerte orange.

(Montréal) Le Québec est passé lundi dans une nouvelle phase de déconfinement : les nouveaux assouplissements aux mesures sanitaires liées à la COVID-19 font en sorte qu’il n’y a plus de zones rouges à la grandeur du territoire.

Deux des régions les plus peuplées au Québec, celles de Montréal et de Laval, sont maintenant en palier d’alerte orange. Les restaurants peuvent donc à nouveau accueillir des clients à l’intérieur. Tous les élèves du secondaire peuvent retourner en classe à temps plein, soit juste à temps pour terminer l’année scolaire avec leur groupe.

Les régions du Bas-Saint-Laurent et de Chaudière-Appalaches basculent aussi du rouge à l’orange.

D’autres régions, comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Mauricie et le Centre-du-Québec, passent au palier jaune tandis que l’Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord et le Nord du Québec, se retrouvent en zone verte dès lundi, autorisant ainsi les sports d’équipe à l’intérieur et les rassemblements intérieurs d’au maximum 10 personnes provenant de trois adresses différentes.

Entre-temps, les autorités sanitaires invitent les Québécois, qui ne l’ont pas déjà fait, à se faire vacciner contre la COVID-19.

Il sera aussi possible cette semaine de devancer les rendez-vous pour l’administration de la deuxième dose des vaccins contre la COVID-19, pourvu qu’il se soit écoulé huit semaines entre les deux doses. Les nouvelles plages horaires doivent être affichées sur le portail de Clic Santé à commencer par les 80 ans et plus lundi, les 75 ans et plus mardi, les 70 ans et plus mercredi et ainsi de suite.

Le dernier bilan démontrait qu’au Québec, près de 6,1 millions de personnes avaient reçu au moins une dose de vaccin.