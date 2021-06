C’est vraiment très peu probable. Le niveau de sécurité est tellement élevé qu’il faudrait qu’il y ait eu de grosses défaillances en matière de biosécurité pour que ça sorte du laboratoire. Ils sont dans des combinaisons complètement étanches, ils travaillent sous des hottes de biosécurité. Nous, on a travaillé avec le SARS-CoV-2 dans un laboratoire de niveau 3. On a de grosses protections respiratoires, mais ça n’a rien à voir avec le niveau 4. Ce serait possible qu’ils aient isolé le virus d’un animal, qu’il l’ait cultivé dans des cellules humaines et qu’il y ait eu un accident. Par contre, je [rejette] complètement l’hypothèse que le virus ait été construit de toutes parts pour devenir pathogène chez l’homme. Je n’y crois pas du tout, du tout, du tout.