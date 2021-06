(Montréal) Le Québec passe dans une nouvelle phase du déconfinement lundi alors qu’il n’y aura plus de zones rouges à la grandeur du territoire.

La Presse Canadienne

Deux des régions les plus peuplées au Québec, celles de Montréal et de Laval passeront notamment du palier d’alerte rouge à orange le 7 juin.

Les restaurants pourront à nouveau accueillir des clients à l’intérieur. Tous les élèves du secondaire pourront retourner en classe à temps plein, soit juste à temps pour terminer l’année scolaire avec leur groupe.

Toutes les MRC des régions du Bas-Saint-Laurent et de Chaudière-Appalaches basculeront aussi du rouge à l’orange.

D’autres régions, comme le Saguenay–Lac-Saint-Jean, la Mauricie et le Centre-du-Québec, passeront au palier jaune tandis que l’Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord et le Nord du Québec, se retrouveront en zone verte dès lundi, autorisant ainsi les sports d’équipe à l’intérieur et les rassemblements intérieurs d’au maximum 10 personnes provenant de trois adresses différentes.

Entre-temps, les autorités sanitaires invitent les Québécois, qui ne l’ont pas déjà fait, à se faire vacciner contre la COVID-19.

D’ailleurs, il sera possible cette semaine de devancer les rendez-vous pour l’administration de la deuxième dose des vaccins contre la COVID-19, pourvu qu’il se soit écoulé huit semaines entre les deux doses.

Les nouvelles plages horaires seront affichées sur le portail de Clic Santé à commencer par les 80 ans et plus lundi, les 75 ans et plus mardi, les 70 ans et plus mercredi et ainsi de suite.

Le Québec a administré 94 384 nouvelles doses de vaccin contre la COVID-19 samedi, pour un total de 6 millions de doses administrées jusqu’à maintenant. La province a administré des doses à un taux de 70,13 %.