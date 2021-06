(Montréal) La tendance à la baisse de la COVID-19 se poursuit au Québec. La province recense samedi 228 nouveaux cas et quatre décès supplémentaires, alors que le nombre d’hospitalisations diminue de nouveau et que la vaccination poursuit sur sa lancée.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Les 228 nouveaux cas rapportés jeudi portent à 265 la moyenne quotidienne calculée sur sept jours. La tendance suit ainsi une baisse notable depuis plusieurs semaines déjà. Les quatre décès supplémentaires se répartissent dans quatre régions distinctes, qui recensent chacune un décès, soit le Bas-Saint-Laurent, la Mauricie–Centre-du-Québec, Montréal et Chaudière-Appalaches.

La moyenne quotidienne des décès sur une semaine demeure stable, autour de quatre présentement, ce qui est en soi inférieur aux six enregistrés quotidiennement il y a une semaine. Au total, 11 150 personnes ont jusqu’ici succombé des suites des complications liées au virus. Notons que deux décès ont été retirés du cumulatif après que l’enquête épidémiologique ait révélé qu’ils n’étaient pas attribuables à la COVID-19.

Par ailleurs, la situation continue de s’améliorer dans le réseau de la santé. Le nombre des hospitalisations est passé de 307 à 283 samedi, une baisse de 24 par rapport à la veille. Le constat est le même pour les patients aux soins intensifs : leur nombre a chuté de 67 à 64 (-3) dans les dernières 24 heures.

Autre signe encourageant : le nombre de cas actifs est passé de 3215 à 3014, selon les données de l’Institut de la santé publique du Québec. En données brutes, toutes les régions du Québec sont sous le seuil des 100 nouveaux cas à l’heure actuelle.

L’île de Montréal et Laval, qui quitteront le palier d’alerte « rouge » dès lundi, comptent respectivement 66 et 15 nouveaux cas. En zone orange, les autorités signalent 38 cas supplémentaires en Chaudière-Appalaches, 29 en Montérégie, 14 dans les Laurentides, 12 dans la Capitale-Nationale, 11 en Outaouais, au Saguenay–Lac-Saint-Jean et en Mauricie–Centre-du-Québec, sept en Estrie et dans Lanaudière et trois dans le Bas-Saint-Laurent. De son côté, La Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, qui basculera en zone verte dès lundi, fait état d’un seul nouveau cas.

Jeudi, un total de 22 961 prélèvements et de 23 640 analyses ont été réalisés, un chiffre relativement stable par rapport à la moyenne hebdomadaire. Le taux de positivité est de 1,1 %. On enregistre par ailleurs une baisse notable de 36 foyers d’éclosion au Québec, pour un total de 420.

La vaccination à bon rythme

Le rythme de la campagne de vaccination, lui, ne ralentit pas. Vendredi, près de 93 000 doses ont été administrées, auxquelles s’ajoutent 1400 vaccins donnés avant le 4 juin qui n’avaient pas encore été comptabilisés et plus de 10 000 doses qui ont été administrées à l’extérieur du Québec.

Plus de 5,46 millions de Québécois ont jusqu’ici reçu leur première dose, ce qui constitue 64 % de la population globale, selon les données du gouvernement. Un peu plus de 547 000 personnes ont aussi déjà reçu leur deuxième dose, ce qui compte pour un peu plus de 6 % de la province en entier.

Avec plus de 6,5 millions de doses reçues au total, le gouvernement Legault dispose toujours d’une réserve confortable de plus de 500 000 doses pour la suite de la campagne. Dès lundi, les personnes de 80 ans et plus pourront devancer leur rendez-vous pour la deuxième dose. Les autres groupes d’âge suivront dans les jours et les semaines du mois de juin.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a aussi précisé que 9100 doses de Moderna ont été livrées vendredi, ce qui complète l’ensemble de la commande attendue cette semaine.

En date de vendredi, l’Institut national de santé publique (INSPQ) recensait pour sa part 7479 cas de variants confirmés par séquençage et un taux de positivité de 91,1 %. Le variant B.1.617, qui a émergé en Inde, compte encore pour une minorité de ces infections, mais inquiète à travers le monde, notamment en Angleterre. Le Québec compte pour l’instant 28 cas de ce variant, donc 16 sont à Montréal.