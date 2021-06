(Québec) François Legault met de la pression sur la direction nationale de Santé publique afin qu’elle trouve un « compromis » qui permettrait aux jeunes « d’avoir quelque chose » pour compenser l’annulation des traditionnels bals de fin d’études pour une deuxième année de suite.

Hugo Pilon-Larose

La Presse

En point de presse jeudi, le premier ministre s’est rappelé avec nostalgie ses bals qu’il a vécus après son parcours au secondaire, au cégep et à l’université. « Je me souviens très bien des trois évènements, on a eu du fun et ça a marqué ma vie. […] Je trouve ça triste, surtout après l’année [que les jeunes] ont vécu, qu’il n’y ait pas de bals », a-t-il dit.

Alors que la grogne des élèves et des parents se fait sentir face à l’annulation sans compromis des bals, M. Legault a demandé au directeur national de la santé publique, Dr Horacio Arruda, d’évaluer si des activités différentes peuvent être offertes aux jeunes et à leurs familles.

« Avoir une remise des diplômes, chacun à sa place, à l’école et en dehors des heures de lasse, il me semble que ça [devrait être] possible », a-t-il dit.

« Deuxièmement, avoir une activité en plein-air, je pense qu’il y a des moyens d’avoir des accommodements », a-t-il enchaîné, rappelant qu’il devrait être permis, dès le 25 juin, d’avoir des festivals extérieurs dans la province.

« Ce que je leur ai demandé, c’est d’essayer de trouver un compromis pour nos jeunes qui méritent d’avoir quelque chose », a dit M. Legault.

En point de presse mercredi pour annoncer les mesures prévues pour la rentrée scolaire de septembre, le Dr Arruda a confirmé qu’il regarderait avec ses équipes si des mesures d’assouplissements sont possibles. « [On] n’est pas là pour écœurer le monde », a-t-il dit, rappelant qu’il était toutefois trop tôt, en fonction de la couverture vaccinale des jeunes de 12 à 17 ans, pour permettre l’organisation de « grands partys ».

La Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement (FQDE) a pour sa part demandé au ministère de l’Éducation d’entreprendre des pourparlers avec la Santé publique afin d’avoir le feu vert pour l’organisation d’activités de fin d’études à l’extérieur des heures de classe et en présence des parents.