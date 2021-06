Restaurants bondés et clients de retour au gym : la Rive-Sud de Montréal était animée pour son passage en zone orange, lundi.

Florence Morin-Martel

La Presse

« C’est très rock and roll ! », a lancé avec enthousiasme Gaétana Caparelli, du restaurant Allô ! Mon Coco du Quartier DIX30 à Brossard. En début d’après-midi, la salle à manger du restaurant était occupée, entre la sonnerie du téléphone et le va-et-vient des clients.

Lundi marquait le passage de la Montérégie en zone orange. Les élèves du secondaire retournent à temps plein sur les bancs d’école. Les salles à manger des restaurants et les gyms peuvent rouvrir leurs portes.

« Mon Dieu, c’est un moment tellement attendu, s’est exclamé François Meunier, vice-président aux affaires publiques et gouvernementales chez Association Restauration Québec. En plus, il y a probablement des restaurants sportifs qui pourront profiter du dernier match entre le Canadien et les Maple Leafs [lundi] soir. On ne pourrait pas espérer mieux comme scénario de démarrage. »

Le président de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud, Alain Chevrier, se réjouissait lui aussi. « Ça fait longtemps que ces commerces-là sont confinés », a-t-il souligné.

Selon Mme Caparelli, le déconfinement tombe à point. « Les gens sont vraiment tannés d’être enfermés, ils avaient besoin d’air. […] C’est bienvenu pour tout le monde », a-t-elle affirmé.

« C’est vraiment libérateur », a affirmé Maude Lemay, venue célébrer son 18e anniversaire au restaurant Allô ! Mon Coco. « Juste avec la réouverture des restaurants, on retrouve un peu notre liberté », a-t-elle précisé.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Plusieurs personnes se sont rendues au Quartier DIX30, à Brossard, à l’occasion du passage de la Montérégie en zone orange.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Le passage en zone orange marque le retour à temps plein des élèves du secondaire sur les bancs d’école.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Les gyms ont pu rouvrir leurs portes. Un client du Nautilus Plus à Longueuil désinfecte sa machine après utilisation.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Maude Lemay et Mathilde Gardonio se sont rendues au restaurant Allô ! Mon Coco pour célébrer l’anniversaire de Maude et la réouverture des restaurants.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Camille Landes, Dahlia Gauthier et Natalia De Melo, élèves de 3 e secondaire à l’école secondaire Jacques-Rousseau, avaient hâte de revoir leurs amis plus souvent.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE La salle à manger du restaurant Allô ! Mon Coco du Quartier DIX30, à Brossard, était remplie. 1 /6











Pour son amie Mathilde Gardonio, les assouplissements font du bien. D’autant plus que la résidante de Brossard a fini son secondaire et commencé son cégep durant la pandémie. « Nous avons 18 ans et c’est une passe difficile pour nous, a-t-elle raconté. C’est sûr que nous sommes contentes de tomber en zone orange. »

Le vent de légèreté soufflait jusqu’à l’école secondaire Jacques-Rousseau de Longueuil, où les élèves étaient de retour en classe à temps plein. L’ambiance était à la rigolade pour des élèves de troisième secondaire, assises dans l’herbe devant l’établissement. Dahlia Gauthier et Camille Landes avaient hâte de pouvoir revoir leurs amis plus souvent.

Mais pour Camille Landes, le retour à temps plein n’avait pas que des avantages. « Il y a beaucoup plus de gens qu’avant. C’est moins le fun d’être là quand tu es habitué à la moitié du monde », a-t-elle noté en faisant référence à l’école en alternance en place avant le 31 mai.

Il faut « respecter les mesures »

À quelques kilomètres de là, une poignée de clients faisaient résonner les tapis roulants et elliptiques du gym Nautilus Plus.

La gérante de la succursale de Longueuil, Josée Larocque, insistait sur l’importance des mesures sanitaires dans son gym.

Les gens ont tellement attendu longtemps pour recommencer à s’entraîner et ils sont vraiment contents de revenir. Donc quand on demande de porter le masque, ce n’est pas un problème. Josée Larocque, gérante de la succursale du Nautilus Plus de Longueuil

Le plus gros défi à venir pour les commerces de la région, selon Alain Chevrier, de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud ? « Il s’adresse à l’ensemble de la population, estime-t-il. C’est celui de respecter les mesures sanitaires mises en place. Nous craignons que les gens aillent au-delà de ce qui est autorisé et qu’on doive retourner en arrière. C’est la dernière chose qu’on souhaite. »