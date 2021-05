Une certaine confusion a régné samedi matin au site de vaccination de Salaberry-de-Valleyfield, sur le territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest, qui offre des deuxièmes doses du vaccin d’AstraZeneca. La situation s’est toutefois résorbée dimanche, alors qu’un système de coupons a été mis en place.

Coralie Laplante

La Presse

De nombreuses personnes attendaient à la clinique de Salaberry-de-Valleyfield avant même son ouverture samedi, ce qui a surpris l’équipe de vaccinateurs sur place.

« On a remis plus de mille coupons pour que les gens reviennent à des moments précis, et pour éviter que les gens attendent pendant des heures », a déclaré la porte-parole du CISSS de la Montérégie-Ouest, Jade St-Jean. « On a été un peu surpris par la réception positive de la population à cet appel, ce qui est positif en soi », a-t-elle évoqué.

Des coupons sont encore distribués aujourd’hui afin de permettre aux citoyens de tendre le bras pour recevoir une deuxième dose d’AstraZeneca. Du personnel supplémentaire a d’ailleurs été déployé à la clinique de Salaberry-de-Valleyfield pour répondre à la demande.

Jade St-Jean a précisé que la vaccination se déroule rondement dimanche. « On est heureux de voir l’enthousiasme des gens », a affirmé la porte-parole du CISSS de la Montérégie-Ouest.

Plusieurs doses disponibles au CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

De nombreuses doses de vaccin AstraZeneca sont disponibles dimanche dans les cliniques du Stade olympique et de l’aréna Martin-Brodeur.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Des gens faisaient la file, samedi au Stade olympique, pour recevoir leur deuxième dose du vaccin d’AstraZeneca

« Hier il y avait énormément d’engouement pour l’AstraZeneca. Aujourd’hui, les gens sont moins au rendez-vous », a déclaré le porte-parole du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, Christian Merciari, qui considère que cette situation s’explique par le beau temps.

Ce sont 1250 doses qui sont disponibles au Stade olympique aujourd’hui. Le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal invite donc ceux qui ont reçu une première dose d’AstraZeneca avant le 3 avril à venir recevoir leur deuxième injection.