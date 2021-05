Au moment où le Québec entame vendredi son déconfinement « graduel et progressif », la plupart des indicateurs liés à la COVID-19 poursuivent leur forte tendance à la baisse. Si le recul des nouveaux cas se poursuit et les hospitalisations continuent de diminuer, le nombre de décès demeure toutefois sur un certain plateau.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Pierre-André Normandin

La Presse

Les 436 nouveaux cas rapportés jeudi portent la moyenne quotidienne calculée sur 7 jours à 465. Cela représente une baisse de 30 % sur une semaine. À 5,5 nouveaux cas par 100 000 habitants, le Québec est même entré statistiquement en « zone jaune » (entre 2 et 6 cas par 100 000 habitants), ce que la province n’avait pas connu depuis septembre, au début de la deuxième vague.

Bien qu’il ne passera pas en orange lundi, contrairement à la majorité des régions, Montréal continue à afficher depuis neuf jours un taux de propagation inférieur au seuil de la zone rouge (10 cas par 100 000). La métropole rapporte 7,8 nouveaux cas par 100 000 habitants.

Le nombre d’hospitalisations, lui, a poursuivi sa descente, avec une baisse de cinq enregistrée jeudi. Pour l’heure, 394 patients demeurent donc hospitalisés en lien avec la COVID-19. Aux soins intensifs, le Québec passe par ailleurs sous la barre des 100 patients avec une baisse de 5 là aussi, pour un total de 96.

L’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS) a confirmé jeudi, dans de nouvelles modélisations, que ses projections suggèrent « une diminution des nouvelles hospitalisations au cours des deux ou trois prochaines semaines », tant à Montréal que dans le reste du Québec. Moins de 20 % des lits ordinaires et 35 % des lits aux soins intensifs sont occupés dans le premier cas, et 25 % des lits ordinaires ou de soins intensifs dans le deuxième cas.

Avec six décès supplémentaires, la COVID-19 continue toutefois à faire sept morts par jour, en moyenne. Après avoir diminué rapidement à la fin de la deuxième vague, les décès sont ainsi relativement stables depuis un peu plus de deux mois maintenant.

Mardi, la province a réalisé un peu plus de 30 000 tests de dépistage, soit le plus haut chiffre à ce chapitre dans les six derniers jours. L’Institut national de santé publique (INSPQ), lui, recense jeudi 155 nouveaux cas de variants par séquençage, pour un total de 7352 jusqu’ici. Le taux de positivité aux quatre souches sous surveillance est actuellement de 91,7 %.

Beaucoup de doses, mais moins de prises de rendez-vous

La vaccination continue de progresser rondement, mais la prise de rendez-vous a toutefois considérablement ralenti. Québec a rapporté hier un peu plus de 90 000 doses administrées, pour un total de 5,2 millions depuis la mi-décembre. Dans les trois derniers jours, la province n’était pas parvenue à dépasser la barre des 70 000 doses administrées.

Ainsi, un peu plus de 4,8 millions de Québécois ont reçu au moins une première dose, soit 56,3 % de la population du Québec. Du nombre, près de 371 000 ont reçu leurs deux doses, soit 4,3 % de la population. Mais en incluant les gens ayant eu la COVID-19 et ayant été vaccinés une fois, la proportion de Québécois « adéquatement vaccinés » grimpe à 5,9 %, selon les calculs de l’Institut national de santé publique.

Le gouvernement Legault dispose d’une réserve confortable d’environ 675 000 doses de vaccin pour la suite de sa campagne. « Les 47 970 doses de Pfizer attendues ont été reçues [mercredi] dans les régions, ce qui complète la livraison reçue jeudi dernier. Cette semaine, aucune nouvelle livraison n’est prévue », a indiqué le ministère de la Santé et des Services sociaux dans un communiqué.

Cela dit, le rythme de la prise de rendez-vous chez les 18 ans et plus a considérablement ralenti. Depuis une semaine, 15 000 nouveaux rendez-vous sont pris chaque jour en moyenne. C’est nettement moins que les moyennes de 41 000 la semaine précédente et de 95 000 il y a deux semaines.

Fait à noter : 637 000 Québécois de 18 ans et plus attendent un rendez-vous pour recevoir leur dose. Et il faudrait en convaincre 258 382 autres chez les 18 à 44 ans de prendre rendez-vous pour atteindre le seuil de 75 % dans chaque tranche d’âge, comme souhaité par le gouvernement.

Ce ralentissement ne met toutefois pas en péril l’objectif de vacciner 75 % des Québécois de 18 ans et plus, qui devrait être atteint d’ici 6 à 7 jours. En date de jeudi, 68,7 % des adultes avaient reçu leur première dose et 9,1 % attendent un rendez-vous prochainement.

AstraZeneca : seulement huit semaines entre les deux doses

Plus tôt jeudi, Québec a abaissé l’intervalle entre les deux doses du vaccin AstraZeneca à huit semaines. Les Québécois qui ont reçu une première dose de ce vaccin avant le 3 avril pourront obtenir la seconde dès le 29 mai dans des cliniques de vaccination sans rendez-vous. Un calendrier pour devancer la deuxième dose, tous vaccins confondus, sera publié la semaine prochaine. Sur Twitter, le ministre de la Santé, Christian Dubé a lancé un nouvel appel à la vaccination des 18 à 40 ans. « On n’a pas encore atteint notre 75 % pour ce groupe », a-t-il précisé jeudi.

Fanny Lévesque, La Presse