COVID-19

En zone rouge jusqu’au 7 juin

(Encore) un dernier effort pour Montréal et Laval

Comme lors de la première vague, Montréal et Laval devront patienter plus que les autres avant de se déconfiner. Québec annonce que ces deux régions resteront au rouge jusqu’au 7 juin, alors que la Capitale-Nationale, les Laurentides, Lanaudière, la Montérégie et l’Outaouais tourneront à l’orange dès le 31 mai.