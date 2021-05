(Québec) Montréal et Laval devront patienter une semaine de plus avant de basculer du rouge à l’orange. Le gouvernement Legault annonce que ces deux régions resteront au rouge jusqu’au 7 juin alors que la Capitale-Nationale, les Laurentides, Lanaudière, la Montérégie et l’Outaouais tourneront à l’orange dès le 31 mai.

Fanny Lévesque

La Presse

Le premier ministre François Legault a annoncé le début de la mise en œuvre de son plan de déconfinement alors qu’à compter du 28 mai, le couvre-feu sera levé partout au Québec. On autorise aussi la réouverture des terrasses ainsi que les rassemblements de huit personnes dans une cour privée.

Comme il l’avait indiqué, « la majorité des régions » passent du rouge à l’orange à compter du 31 mai. C’est le cas de la Capitale-Nationale, les Laurentides, Lanaudière, l’Outaouais et la Montérégie. « Pour Montréal et Laval, on préfère être prudents et laisser ces deux régions en rouge pour une semaine de plus », a expliqué M. Legault, mardi. Ces deux régions pourront donc basculer à l’orange à compter du 7 juin.

« Je veux vous dire, même dans les cinq régions ou sous-régions où on reste en rouge, la situation s’améliore, on est optimistes. Et l’objectif, c’est que lundi suivant, donc lundi le 7 juin, tout le Québec soit en orange », a assuré le premier ministre.

La grande majorité des MRC des régions de Chaudière-Appalaches, de l’Estrie et du Bas-Saint-Laurent tournent aussi à l’orange. Dans Chaudière-Appalaches, les secteurs de Montmagny, L’Islet, Beauce-Sartigan et Robert-Cliche restent en rouge. En Estrie, on parle uniquement de la MRC du Granit. Dans le Bas-Saint-Laurent, les MRC à l’ouest de Rimouski demeurent également en rouge.

« Les chiffres sont bons. La tendance est bonne. On voit une diminution des cas, une diminution des hospitalisations. Le taux de tests positifs est rendu à 2,3 %. Juste pour vous donner un comparatif, en Ontario, hier, il était à 6,2 %, donc plus que le double », s’est réjoui M. Legault.

Depuis mardi, toutes les régions sont d’ailleurs passées statistiquement sous le seuil des 10 cas par 100 000 habitants, le seuil déterminé pour le niveau d’alerte rouge. La majorité des régions se situe dans la zone orange, soit entre 6 et 10 cas par 100 000 habitants, ou jaune, soit entre 2 et 6 cas par 100 000 habitants.

Deux régions, soit l’Abitibi-Témiscamingue et la Côte-Nord, affichent des taux inférieurs à 2 cas par 100 000 habitants, seuil vert. Les régions qui affichaient des taux supérieurs la semaine dernière ont toutes connu de fortes améliorations. Le Bas-Saint-Laurent a réduit son taux de propagation de moitié depuis une semaine. Même scénario dans Chaudière-Appalaches.

Accélération de la deuxième dose

Québec accélérera l’administration de la deuxième dose chez les clientèles plus vulnérables. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a confirmé qu’il présenterait le détail de sa stratégie ce jeudi. Les personnes qui voudront par exemple devancer leur deuxième dose pourront se rendre sur Clic Santé et annuler leur rendez-vous actuel. Québec souhaite administrer les deuxièmes doses avant le 31 août.

Par ailleurs, Québec prévoit offrir de la vaccination sans rendez-vous dans toutes les régions de la province d’ici environ une semaine. Ceci pourrait alors favoriser la vaccination chez les plus jeunes.

« Pour les jeunes, c’est bien parti, donc il y a eu un très bon départ », a fait valoir M. Legault. « Mais le travail n’est pas fini. Donc, je demande aux jeunes, si c’est possible d’être fait aujourd’hui, de vous inscrire, d’aller vous faire vacciner. Je pense que le Québec a besoin de votre solidarité pour qu’on puisse continuer de gagner », a-t-il poursuivi.

Pour le groupe des 12-17 ans, déjà quelque 100 000 rendez-vous ont été pris depuis lundi, ce qui exclut la vaccination qui se tiendra en milieu scolaire.