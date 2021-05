Les dernières mesures spéciales d’urgence liées à la crise de la COVID-19 ont été levées lundi dans l’ensemble de la province. Les propriétaires de commerces non essentiels se sont réjouis de la réouverture, alors que les clients affluaient en grand nombre dans leur boutique.

Alice Girard-Bossé

La Presse

« C’est la folie furieuse, s’exclame Mélanie Roy, propriétaire de la boutique de vêtements VICKIE à Saint-Georges. Les personnes ont attendu entre une demi-heure et une heure pour entrer. On pensait que les clientes trouveraient ça long et pénible d’attendre, mais tout le monde est de bonne humeur. »

Après avoir passé près de deux mois en mesures spéciales d’urgence, les résidants de Saint-Georges étaient au rendez-vous dans les commerces, lundi. « Il y a des clientes qui n’ont pas dormi de la nuit, parce qu’elles avaient hâte de venir. C’est un party depuis 9 h ce matin », raconte Mme Roy.

Lundi, la MRC du Granit, en Estrie, les MRC des Etchemins, de Beauce-Sartigan et de Robert-Cliche, en Chaudière-Appalaches, et les MRC de Kamouraska, de Témiscouata, de Rivière-du-Loup et Les Basques, dans le Bas-Saint-Laurent, sont retournées en zone rouge. Les commerces non essentiels ont pu rouvrir leurs portes, alors que le couvre-feu est passé de 20 h à 21 h 30.

Les salons de coiffure ont aussi connu une forte affluence. « C’est un petit peu le zoo, dit en riant Stéphanie Boutin, gérante du Studio coiffure à Saint-Georges. Tout le monde est content d’avoir enfin une coupe. »

Une journée fériée ensoleillée

La Journée nationale des patriotes a permis à petits et grands de profiter de l’ouverture des commerces. « Ce n’est que du positif. Tout est parfait. On rouvre avec un férié et il fait beau. On ne peut pas demander mieux », s’est réjouie Anik Slater, gérante de la boutique Le Roi à Rivière-du-Loup. L’arrivée du temps plus chaud a attiré bon nombre de familles au magasin.

La bonne humeur était aussi palpable chez les employés.

On était hyper heureux de rouvrir et de retrouver notre monde. Tous nos amis, toutes les personnes qui nous supportent étaient là. Anik Slater, gérante de la boutique Le Roi à Rivière-du-Loup

Les habitants de Lac-Mégantic ont également été nombreux à profiter de l’ouverture des commerces. « On a de l’ouvrage en masse, a dit Josée Roy, gérante de la boutique Studio mode à Lac-Mégantic. Il fait beau. Les personnes avaient besoin de vêtements et ça fait du bien à leur moral de venir magasiner. »

Quelques rues plus loin, Jacinthe Lacombe, propriétaire du magasin de vêtements pour femmes Couleur Bonheur, a également eu une journée chargée. « Les gens sont vraiment contents de pouvoir sortir. Ils prennent des marches et arrêtent en passant. »