La vaccination ouverte aux 12 ans et plus

Les personnes de 12 ans et plus peuvent maintenant tendre le bras pour recevoir leur injection contre la COVID-19. Les plages horaires offertes à cette tranche d’âge ont été ouvertes dès lundi soir, sur le site Clic santé.

Coralie Laplante

La Presse

Dès samedi, des adolescents de Montréal ont pu être vaccinés contre la COVID-19 sans rendez-vous à la clinique de l’aréna Bill-Durnan. La Santé publique avait envoyé 1000 doses supplémentaires à la clinique du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, après avoir constaté un engouement important des jeunes pour la vaccination.

Les efforts de vaccination à leur endroit se concentreront en milieu scolaire durant les semaines du 7 et du 14 juin.

Les élèves pourront alors se faire conduire dans des centres de vaccination via transport scolaire et des cliniques mobiles seront ouvertes à même les établissements scolaires, selon les régions.

Les adolescents âgés de 14 ans et plus peuvent consentir au vaccin par eux-mêmes, mais ceux âgés de 12 et 13 ans doivent obtenir l’autorisation d’un parent ou d’un tuteur légal. Les écoles doivent fournir un formulaire à signer à cet effet.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, s’est donné pour objectif que tous les jeunes admissibles puissent recevoir une première dose d’ici le 23 juin, et une seconde dose avant la prochaine rentrée scolaire.

Les jeunes doivent avoir 12 ans ou plus au moment de la vaccination, peut-on lire sur le site web du gouvernement. Ceux qui célébreront bientôt leur 12e anniversaire pourront se faire vacciner au cours de l’été.

À l’heure actuelle, seul le vaccin à ARN messager développé par Pfizer est autorisé par Santé Canada pour ce groupe d’âge.

« On va dans la bonne direction, mais il faut continuer de respecter les mesures sanitaires », a affirmé plus tôt lundi le ministre de la Santé, Christian Dubé sur Twitter, tout en pressant les personnes de 18 à 44 ans à prendre rendez-vous avant que les 12 à 17 ans y aient accès.

L’administration des doses va bon train dans la province. En date de lundi, 55,2 % des Québécois sont vaccinés. Québec attend d’ailleurs la réception de 47 970 doses de vaccin Pfizer en début de semaine.

avec La Presse Canadienne