Le Canada revoit à la baisse ses projections de livraison de vaccins. Ce sont plutôt 40 millions de doses — plutôt que 48 millions — qui sont attendues au pays d’ici la fin du mois de juin.

Émilie Bilodeau

La Presse

« Nous pouvons confirmer des livraisons d’au plus 40 millions de vaccins », a déclaré Krista Brodie, fraichement arrivée comme vice-présidente de la logistique et des opérations pour la campagne de vaccination.

PHOTO FORCES ARMÉES CANADIENNES VIA REUTERS Krista Brodie, vice-présidente de la logistique et des opérations pour la campagne de vaccination

« Nous travaillons toujours avec Moderna pour déterminer leurs livraisons fermes durant le mois de juin. D’autres sortes de vaccins devraient [être approuvés] au courant du mois prochain ce qui va faire augmenter les livraisons », a déclaré celle qui remplace le major général Dany Fortin. Celui-ci a quitté son poste, vendredi dernier, en raison d’allégations d’inconduite sexuelle. L’enquête le visant a été transférée au Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec, cette semaine.

L’Agence de santé publique du Canada a tout de même confiance que les provinces et territoires réussiront à réduire le délai de 16 semaines entre l’administration de la première et de la deuxième dose grâce à l’arrivée massive de vaccins dans les prochains jours.

On est sur la bonne voie pour offrir cette deuxième dose. Le délai de 16 semaines [entre deux doses] va certainement se rétrécir. Dr Howard Njoo, administrateur en chef adjoint à l’Agence de la santé publique du Canada

Le Canada a reçu 2 millions de doses de vaccin Pfizer-BioNtech dans les trois derniers jours. Encore 1,4 million de doses arriveront vendredi, en avance de quelques jours.

PHOTO ADRIAN WYLD, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Le Dr Howard Njoo

Le pays a également reçu 1,1 million de doses de Moderna jeudi et 1 million de doses d’AstraZeneca sont attendues d’ici la fin du mois de juin.

« On peut assurer tous les Canadiens qui veulent recevoir une deuxième dose d’AstraZeneca que ce sera possible », a dit le Dr Njoo.

Au total, 55 % des Canadiens admissibles au vaccin ont reçu leur première dose.

Le rythme se maintient

La Santé publique affirme que la cadence va continuer à s’accélérer avec l’ouverture de la vaccination pour les 12-17 ans partout à travers le pays et avec l’autorisation de conserver les vaccins Pfizer à des températures normales de réfrigération.

« La vaccination des jeunes permettra de protéger ce groupe d’âge, de contrôler la propagation de la COVID-19 et de renforcer la couverture vaccinale dans tout le pays », a dit le Dr Njoo.

Plus tôt cette semaine, Santé Canada a aussi autorisé, à la demande de Pfizer-BioNTech, la conservation du vaccin à des températures de 2 °C à 8 °C, pendant une période d’un mois. Au départ, celui-ci devait être entreposé à des températures de -80 °C à -60 °C. En mars 2021, la conservation a été revue à des températures entre -25 °C à -15 °C.

« Ce changement rendra la distribution des vaccins d’autant plus adaptable, voire plus large, ce qui veut dire que nous finirons par pouvoir vacciner encore plus de gens encore plus efficacement » a ajouté le Dr Njoo.

En date de 16 mai, 21 personnes avaient subi une thrombose liée au vaccin. Treize autres cas sont à l’étude.

« Nous continuons de prendre très au sérieux ces signalements d’effets secondaires liés aux vaccins, aussi rares soient-ils » a dit le Dr Njoo.