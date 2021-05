Les soins intensifs sont débordés en Alberta et au Manitoba

(Edmonton) Les responsables de la santé en Alberta et au Manitoba ont prévenu lundi que les admissions aux soins intensifs atteignaient maintenant des sommets inégalés et inquiétants, pendant cette difficile troisième vague de COVID-19.

La Presse Canadienne

La directrice de l’Agence des services de santé de l’Alberta a affirmé que le personnel hospitalier n’avait jamais traité autant de patients aux soins intensifs dans toute l’histoire de la province. La docteure Verna Yiu affirme que plus de 240 patients sont aux soins intensifs en Alberta, dont plus des trois quarts sont atteints de la COVID-19.

Selon la docteure Yiu, la capacité des soins intensifs aurait été dépassée si le gouvernement n’avait pas ouvert 106 places supplémentaires, en plus de sa capacité prépandémique d’environ 170 lits.

La docteure Deena Hinshaw, médecin-hygiéniste en chef de l’Alberta, rappelle de son côté que la plupart des « zones chaudes » ne se trouvent pas dans les villes.

Les deux responsables se sont jointes au premier ministre Jason Kenney lors d’une conférence de presse, lundi, au cours de laquelle ils ont souligné que le nord de l’Alberta, en particulier la région de Fort McMurray, affichait les taux de cas actifs les plus élevés.

M. Kenney a indiqué que la transmission globale est en baisse en Alberta, mais les hospitalisations sont toujours préoccupantes.

Dure troisième vague au Manitoba

Au Manitoba voisin, les autorités s’attendent aussi à ce que la demande de lits de soins intensifs atteigne bientôt un niveau record, pendant que le nombre de cas continue d’augmenter lors de cette troisième vague.

On comptait lundi au Manitoba 120 patients aux soins intensifs, soit neuf de moins seulement que pendant le pic de décembre dernier, lors de la deuxième vague de la pandémie. « Je prévois que nous arriverons très bientôt à 129, à voir le nombre de patients qui sont encore admis », a déclaré Lanette Siragusa, infirmière en chef à l’agence de la santé du Manitoba, « Shared Health ».

Mme Siragusa ne pouvait pas prédire à quel point la charge de patients pourrait augmenter : cela dépendra de la rapidité avec laquelle les gens récupèrent aux soins intensifs et obtiennent leur congé, et si le nombre quotidien de nouvelles infections continue d’être élevé.

Le Manitoba a signalé 430 nouveaux cas lundi et un décès : un homme dans la soixantaine de la région sanitaire du sud. La province connaît de forts bilans quotidiens de nouveaux cas depuis plus d’un mois maintenant ; elle a dépassé l’Alberta en fin de semaine pour le taux d’infection par habitant le plus élevé au Canada.

La troisième vague est arrivée au Manitoba plus tard que dans les autres provinces, a expliqué le docteur Brent Roussin, administrateur en chef de la santé publique. Le gouvernement a adopté des ordonnances de santé publique plus strictes à trois reprises au cours du mois dernier pour essayer d’aplanir la courbe, y compris une interdiction de la plupart des visites dans les maisons privées. Plus récemment, les écoles de certaines régions, y compris Winnipeg et Brandon, sont passées à l’apprentissage en ligne.

Jusqu’à ce que le nombre de cas diminue, le gouvernement manitobain s’efforce d’ajouter aux soins intensifs du personnel provenant d’autres services. Certaines chirurgies électives sont annulées et davantage d’infirmières sont recrutées et formées pour les soins intensifs.

Mme Siragusa souligne toutefois que le personnel est moins stressé et fatigué qu’en décembre, et surtout qu’il est maintenant vacciné.