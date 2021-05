COVID-19

La vie après la vaccination, vue par le fédéral

(Ottawa) Les rassemblements et les activités à l’intérieur ne devraient pas reprendre leur cours normal avant l’automne, prévoit l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC). Le masque tombera-t-il en même temps que les feuilles ? Là-dessus, on demeure prudent, alors qu’au sud de la frontière, on vient d’autoriser l’abandon du masque entre personnes pleinement vaccinées.