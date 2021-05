La tendance à la baisse de la COVID-19 se poursuit au Québec, le nombre de cas, d’hospitalisations et de décès étant en baisse.

Le Québec observe une baisse des hospitalisations (-10) alors que la province rapporte 745 nouveaux cas de COVID-19 et 10 décès supplémentaires. La province vient même de passer sous la barre des 10 cas par 100 000 habitants, seuil théorique du niveau d’alerte le plus élevé.

Pierre-André Normandin

La Presse

Les 745 nouveaux cas rapportés mercredi s’inscrivent dans la tendance à la baisse observée depuis quatre semaines. Ceux-ci portent la moyenne quotidienne calculée sur sept jours à 830 nouveaux cas.

Le Québec affiche ainsi une moyenne quotidienne de 9,8 nouveaux cas par 100 000 habitants, passant sous la barre du seuil établi pour le niveau d’alerte rouge. La province était passée au-dessus de ce seuil à la fin mars alors que la troisième vague commençait à la frapper.

À noter, le Québec est nettement en deçà de la moyenne canadienne, qui est présentement de 19 cas par 100 000 habitants. L’Alberta est la province la plus touchée avec une moyenne de 43 cas par 100 000 habitants, suivi du Manitoba (31) et de l’Ontario (20).

Le Bas-Saint-Laurent est présentement la région la plus touchée avec une moyenne quotidienne de 26 nouveaux cas par 100 000 habitants. Chaudière-Appalaches suit de près avec une moyenne de 24 cas par 100 000 habitants. « La situation épidémiologique continue d’être stable. On suit de près la situation dans certaines régions comme l’Estrie et Chaudière-Appalaches », a indiqué le ministre de la Santé, Christian Dubé.

La baisse des cas se fait sentir dans les hôpitaux où le nombre de lits occupés par les patients de la COVID-19 est en baisse. On recense présentement 530 personnes hospitalisées, soit dix de moins que la veille. Du nombre, 126 sont aux soins intensifs, soit deux de moins.

Les 10 décès supplémentaires portent quant à eux à sept la moyenne quotidienne calculée sur sept jours.

Le bilan humain de la COVID-19 se fait sentir dans plusieurs régions. Trois régions rapportent deux décès chacune, soit la Capitale-Nationale, l’Estrie et l’Outaouais. Et quatre régions rapportent un décès chacune, soit le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay–Lac-Saint-Jean, Montréal et Chaudière-Appalaches.

Le Québec rapporte avoir administré 74 391 doses de vaccin mardi, pour un total de 3,9 millions depuis le début. Ainsi, 43,4 % des Québécois ont reçu une première dose. La proportion grimpe à 53,5 % si on tient uniquement compte des adultes, l’objectif étant d’atteindre 75 % d’ici le 24 juin.

Soulignons également que, des 74 000 personnes vaccinées mardi, un peu plus de 8000 ont reçu leur deuxième dose. Ainsi, un total de 196 592 personnes ont reçu leurs deux doses, soit 2,2 % de la population du Québec.

Forte réponse des « jeunes »

En cette semaine où les moins de 35 ans deviennent admissibles à prendre rendez-vous pour se faire vacciner, le ministre Dubé s’est félicité de la forte adhésion. « La réponse des “jeunes” pour la vaccination jusqu’à maintenant est exceptionnelle », a-t-il salué. Vendredi, ce sera au tour des 18 à 24 ans d’être admissibles à la prise de rendez-vous. Présentement, un peu plus d’un million de personnes ont pris rendez-vous et attendent d’être vaccinées dans les prochains jours. Notons que le Québec administre en moyenne 80 000 doses par jour présentement.