(Ottawa) Le Canada recevra la semaine prochaine environ 655 000 doses du vaccin d’AstraZeneca, dont l’administration en première dose a été suspendue par l’Ontario, l’Alberta et la Nouvelle-Écosse.

Mélanie Marquis

La Presse

Ces centaines de milliers de doses proviennent de la réserve de COVAX, cette initiative visant à donner un accès mondial aux vaccins contre la COVID-19, a-t-on dit au bureau de la ministre de l’Approvisionnement, Anita Anand, mercredi.

L’envoi « devrait être distribué la semaine prochaine », a indiqué son attachée de presse, Cecely Roy.

Le vaccin donne des maux de tête aux autorités sanitaires canadiennes ces jours-ci en raison des risques liés au développement des thromboses avec thrombocytopénie induite par le vaccin (TIPIV). L’augmentation de ce risque a poussé l’Ontario à cesser l’utilisation du vaccin pour les premières doses, mardi.

La Nouvelle-Écosse a emboîté le pas mercredi, invoquant des préoccupations similaires.

Du côté du Québec, les réserves du vaccin sont pratiquement à sec, à l’issue d’une campagne de vaccination qui a suscité l’enthousiasme de la génération X, dont c’était le tour de se faire vacciner au moment où les doses de ce vaccin développé par l’Université d’Oxford sont arrivées en masse.

« Actuellement, nous évaluons le nombre de doses AztraZeneca à moins de 1000 doses dans le réseau. À titre informatif, sur les 411 200 doses reçues au Québec, en date de lundi matin, 410 000 doses avaient déjà été administrées », a écrit une porte-parole du ministère de la Santé et des Services sociaux, mercredi.

« Pour les doses restantes, le ministère n’a pas d’inquiétude qu’il puisse les administrer d’ici peu », a-t-elle ajouté, sans dire explicitement si le gouvernement comptait toujours utiliser ce stock restant, même si en petite quantité, pour les premières doses.

« Actuellement, le vaccin AstraZeneca est toujours offert pour les personnes de 45 ans et plus », s’est-on contenté d’offrir en disant surveiller les études sur l’interchangeabilité des doses des deux types de vaccin, ceux à base d’ARN messager (Pfizer et Moderna) et ceux à adénovirus (AstraZeneca et Johnson & Johnson).

Quelle deuxième dose pour les vaccinés ?

Des essais cliniques sur les mélanges de vaccins sont présentement en cours au Royaume-Uni. Les résultats sont attendus dans une semaine ou deux, et ils seront scrutés à la loupe par Santé Canada et le Comité consultatif national sur l’immunisation (CCNI).

Les études scientifiques britanniques pointent vers un risque nettement moins important de TIPIV à la suite de l’administration de la deuxième dose. Il tourne autour de 1 sur 1 million, alors que pour la première, on parle plutôt de 1 sur 100 000, environ.

À la Chambre des communes, mercredi, le premier ministre Justin Trudeau s’est fait demander s’il prendrait une deuxième dose du vaccin d’AstraZeneca, après en avoir reçu une première le 23 avril. Il a répondu par l’affirmative, affirmant que cette recommandation lui a été faite par son médecin la semaine dernière.