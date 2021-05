(Québec) Alors que le Québec « est en train de passer au travers de la troisième vague », le gouvernement Legault laisse entrevoir les premiers détails de son plan de déconfinement estival. Les mesures spéciales d’urgence sont levées en Outaouais et on évoque un retour à l’orange pour la Montérégie, Lanaudière et les Laurentides.

Fanny Lévesque

La Presse

Après avoir demandé à ses troupes d’avoir un plan de déconfinement comme celui présenté en Saskatchewan la semaine dernière, François Legault a confirmé en avoir reçu une première « partie » sur son bureau. « On s’en vient avec un beau plan en couleur prochainement », a lancé le premier ministre, mardi.

Ce plan « complet d’assouplissements » vers un « retour graduel à la normale » sera présenté aux Québécois « d’ici les prochaines semaines ». M. Legault ne s’est pas imposé de conditions, comme attendre que les mesures d’urgence spéciales soient levées partout au Québec, avant de dévoiler le contenu de ce plan attendu de tous.

« Je vais le présenter quand il va être complet, puis là, pour l’instant, il n’était pas complet », a résumé le premier ministre.

On sait cependant que contrairement à la Saskatchewan, le déconfinement québécois tiendra compte à la fois de la progression de la vaccination et de la situation épidémiologique, ce qui inclut notamment le nombre de cas quotidiens et l’état des hospitalisations. « On travaille fort là-dessus », a-t-il précisé.

Le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, a assuré que le plan permettrait de savoir « ce qui s’en vient », autant « pour les individus que les entreprises », et redonnerait « espoir à tous les secteurs d’activité au Québec », incluant le tourisme, la culture et l’industrie de la restauration.

Je veux vous dire que notre plan d’assouplissements va être empreint d’espoir, d’un peu plus de liberté, mais aussi de prudence. Le Dr Horacio Arruda, directeur national de santé publique

Ces étapes de déconfinement s’inscriront dans la foulée de l’actuel code de couleurs. François Legault a rappelé qu’en zone jaune, par exemple, il n’y a plus de couvre-feu et que deux bulles familiales peuvent se réunir à l’intérieur. « On veut cheminer vers le jaune partout au Québec. C’est une question de temps », a-t-il dit.

Le Dr Arruda a évoqué des assouplissements « bientôt » pour les CHSLD, alors qu’on a confirmé lundi que tous les résidants avaient reçu leur deuxième dose. Suivront les résidences privées pour personnes âgées. « On fait le retour un petit peu à l’envers », a-t-il illustré. Il a aussi ouvert la porte à la tenue de petits festivals.

La réouverture des salles à manger et des terrasses est possible dès qu’une région bascule à l’orange. À ce sujet, le premier ministre a évoqué que pour « trois grandes régions autour de Montréal », soit Lanaudière, les Laurentides et la Montérégie, « on sent que ça s’en vient, la zone orange et les restaurants ».

Le Dr Arruda a souligné que « ce qu’il manque » pour autoriser la réouverture des restaurants, « c’est une circulation moins intense » du virus.

L’Outaouais a « repris le contrôle »

L’une des régions les plus secouées par la troisième vague, l’Outaouais, repasse au rouge à compter du 17 mai. C’est la fin des mesures spéciales d’urgence. « On a vraiment repris le contrôle là-bas », a assuré M. Legault. Les policiers continueront cependant d’exercer une présence aux frontières entre le Québec et l’Ontario.

Le secteur de Rimouski-Neigette, dans le Bas-Saint-Laurent, revient aussi au rouge. Les mesures spéciales d’urgence sont maintenues dans les MRC de Kamouraska, du Témiscouata, de Rivière-du-Loup et Les Basques. C’est la même chose dans la MRC du Granit, en Estrie, et dans Beauce-Etchemins, dans Chaudière-Appalaches.

On autorise aussi le retour en classe des élèves du secondaire dans ces sous-régions à compter du 17 mai, sauf dans les MRC du Bas-Saint-Laurent touchées par les mesures spéciales. Les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire retourneront en classe une journée sur deux comme c’est le cas en zone rouge.

En Estrie, le centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke a toutefois annoncé mardi que la Santé publique a « obtenu un sursis à l’application du passage à l’alternance des 3e, 4e et 5e secondaire ». Les élèves pourront donc continuer de suivre leurs cours en personne dans tous les établissements jusqu’au 12 mai prochain minimalement, soit deux jours plus tard que ce qui avait été annoncé le week-end dernier par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

« On est en train de passer au travers de la troisième vague », a lancé François Legault. L’été à venir « s’annonce mieux que l’été passé », a-t-il ajouté, indiquant que le Québec comptait actuellement la moitié moins d’hospitalisations qu’au même moment l’an dernier. Pour ce qui est des décès, c’est 10 fois moins, a-t-il souligné.

Reste que la province n’est pas à l’abri d’une possible quatrième vague en raison de l’apparition de nouveaux variants plus virulents. « Le virus ne nous donne aucune garantie, c’est un virus qui peut muter, on ne peut rien prévoir avec ce virus-là. C’est effroyable, mais c’est comme ça », a expliqué le Dr Arruda.

Il a ajouté qu’il « est possible » qu’il y ait des « cycles coronavirus » après la reprise des activités. Il a, en ce sens, rappelé que la clé est de se faire vacciner.

La vaccination progresse

La vaccination progresse par ailleurs à un bon rythme au Québec, alors que les premiers résultats du début de la « semaine des jeunes » sont encourageants. La moitié des 30 à 34 ans a déjà pris un rendez-vous pour se faire vacciner. Depuis mardi, c’est au tour des 25 à 29 ans de pouvoir prendre rendez-vous.

La moyenne du nombre de doses administrées par jour au Québec se situe autour de 76 000, a confirmé le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé. Québec est en route pour dépasser son objectif de vacciner 75 % des Québécois adultes au 24 juin.

Pour l’heure, 3,6 millions de Québécois ont reçu une première dose de vaccin et plus de 1 million de personnes ont un rendez-vous pour l’obtenir. Il reste environ 700 000 rendez-vous à remplir pour que la province atteigne ses visées.

Le ministre Dubé veut se donner encore quelques jours avant de trancher si l’administration de la deuxième dose pourrait être devancée.

On continue de préparer la vaccination des adolescents de 12 à 17 ans, qui doit se tenir « à la fin » du mois de juin, avant la fermeture des classes. Québec attend l’avis du Comité sur l’immunisation du Québec au cours des prochaines heures sur la vaccination de ce groupe qui représente quelque 516 000 personnes.

Un peu plus de 63 000 doses de vaccin ont été administrées lundi, pour un total de 3,9 millions (incluant les deuxièmes doses).







Seulement 660 nouveaux cas

Les 660 nouveaux cas rapportés mardi portent à 854 la moyenne quotidienne calculée sur sept jours. La tendance est ainsi en baisse de 13 % par rapport à la semaine dernière. On recense présentement 540 personnes hospitalisées, soit 3 de moins que la veille. Cependant, le nombre de personnes aux soins intensifs a augmenté de 5, pour s’établir à 128. Le Québec a enregistré mardi neuf nouveaux décès. Avec 55 nouveaux cas rapportés mardi, le Bas-Saint-Laurent est redevenu la région la plus touchée par la propagation de la COVID-19. Elle affiche présentement un taux de 26 nouveaux cas par 100 000 habitants. Les cas y sont en hausse de 13 % sur une semaine. Chaudière-Appalaches observe une amélioration de sa tendance, qui demeure tout de même élevée avec 25 nouveaux cas par 100 000 habitants.

Contamination à l’extérieur

Interrogé à propos d’un reportage du New York Times selon lequel les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) des États-Unis ont exagéré le risque de contamination de la COVID-19 à l’extérieur, le Dr Horacio Arruda a affirmé qu’il y avait eu au Québec « des histoires de transmission à l’extérieur, très bien documentée ». Selon une enquête du quotidien new-yorkais, les CDC estiment le risque de transmission à l’extérieur à environ 10 %. Ce chiffre serait plutôt en dessous de 0,1 %, selon le reportage. « Je peux vous dire qu’on a quelques expériences d’éclosions très bien démontrées où le seul contact qui avait eu lieu, c’était vraiment à l’extérieur, notamment dans un parc, avec des jeunes », a ajouté le Dr Arruda.

