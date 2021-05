La vaccination maintenant ouverte aux 30 ans et plus

C’est au tour des personnes âgées de 30 ans et plus à être appelées à prendre rendez-vous pour se faire vacciner.

Alice Girard-Bossé

La Presse

Les Québécois de 30 ans et plus peuvent déjà prendre rendez-vous dans les différentes cliniques de vaccination contre la COVID-19 de la province, dimanche après-midi, soit quelques heures avant l’échéancier initial annoncé par le gouvernement Legault.

Québec a dévoilé le 29 avril son calendrier de vaccination pour la population générale. Dès mercredi, les 25 ans et plus seront appelés à prendre leur rendez-vous, suivi de près par les 18 ans et plus vendredi prochain.

Samedi, 76 166 doses de vaccin supplémentaire ont été administrées dans la journée de samedi. Jusqu’à présent, 3 718 074 doses ont été administrées, soit environ 43 % de la population québécoise.

La province a reçu 4 119 439 doses au total. La province n’a pas reçu de nouvelles doses aujourd’hui, puisque toutes les livraisons ont été complétées cette semaine.