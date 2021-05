L’idée est de rendre les formules vaccinales et l’expertise plus largement disponibles afin que davantage de pays puissent développer leur propre approvisionnement en vaccins contre la COVID-19.

(Ottawa) Alors que Justin Trudeau refuse de réclamer, comme le font plusieurs leaders politiques du monde, la suspension des brevets des vaccins contre la COVID-19, plusieurs parlementaires, dont une trentaine de libéraux, signent une lettre pour exiger cette suspension.

Vendredi matin, la ministre fédérale du Commerce international Mary Ng multipliait les nuances dans une déclaration sur les brevets des vaccins.

« Notre gouvernement croit fermement en l’importance de la protection de la propriété intellectuelle et reconnaît le rôle essentiel qu’a joué l’industrie dans l’innovation visant à mettre au point et à fournir des vaccins contre la COVID-19 qui sauvent des vies », a écrit la ministre.

« Le Canada a toujours été, et continue d’être, un ardent défenseur de l’accès équitable dans le monde entier à des vaccins », a-t-elle aussi déclaré.

Jeudi, le gouvernement a refusé d’appuyer une motion bloquiste aux Communes qui réclamait clairement la suspension des brevets. La ministre Ng proposait plutôt qu’Ottawa participe « activement aux négociations » à propos de cette suspension.

Vendredi matin, on retrouvait la signature au bas d’une lettre de 65 parlementaires, dont 31 députés libéraux, incluant une poignée de secrétaires parlementaires.

La lettre « exhorte » le gouvernement canadien à appuyer la dérogation temporaire à la propriété intellectuelle actuellement à l’étude par l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

« En termes simples, il faut éliminer tous les obstacles potentiels à l’accès rapide de produits médicaux contre la COVID-19, y compris les vaccins et les médicaments, et accélérer la fabrication et la fourniture de produits médicaux essentiels. Or il ne fait aucun doute que la propriété intellectuelle représente un obstacle significatif à cet égard », fait valoir la lettre adressée au premier ministre Trudeau.

Trois députés et une sénatrice du Parti conservateur, les trois députés du Parti vert, cinq députés bloquistes et 22 néo-démocrates signent, eux aussi, la lettre.

En point de presse vendredi matin, le chef conservateur Erin O’Toole a précisé sa position et celle de son parti.

« Nous appuyons une suspension. C’est important pour moi d’être clair », a-t-il dit en réponse à une question de journaliste.

« On doit travailler avec le gouvernement du président Biden sur les vaccins, sur COVAX et sur la situation avec les propriétés intellectuelles pour les vaccins », a-t-il ajouté.

Cette semaine, le chef néo-démocrate Jagmeet Singh a clairement affiché sa position sur le sujet en réclamant, aux Communes, cette suspension des brevets.

M. O’Toole ne croit pas que les compagnies pharmaceutiques pourraient s’en prendre au Canada, en ralentissant, par exemple, la livraison des doses de vaccins, si Ottawa réclamait, comme d’autres capitales, la suspension des brevets.

« Il n’y a pas un risque parce que les entreprises américaines et les entreprises européennes sont les entreprises en charge des vaccins. Et si les pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni sont en faveur d’une […] suspension, ce serait possible », de l’avis de M. O’Toole.

« Et on doit examiner toutes les possibilités pour aider les pays les plus pauvres », a plaidé le chef conservateur.

Les États-Unis ont convenu mercredi de négociations à l’OMC sur une éventuelle dérogation aux règles sur les brevets pharmaceutiques. L’idée est de rendre les formules vaccinales et l’expertise plus largement disponibles afin que davantage de pays puissent développer leur propre approvisionnement en vaccins contre la COVID-19.