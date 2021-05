COVID-19

Frustration chez des plus de 45 ans qui ont choisi l’AstraZeneca

Des personnes de 45 ans et plus qui ont choisi le vaccin d’AstraZeneca se sentent frustrées par le changement de discours du Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI). Au lieu d’encourager le plus de gens à se faire vacciner le plus vite possible, on privilégie désormais les vaccins à ARN messager (ceux de Pfizer et de Moderna), remarquent-ils.