La prise de rendez-vous déjà ouverte pour les 40 ans et plus

Les Québécois de 40 ans et plus pouvaient déjà prendre rendez-vous dans les différentes cliniques de vaccination contre la COVID-19 de la province, mardi soir, soit quelques heures avant l’échéancier initial qui avait été annoncé par le gouvernement Legault.

Coralie Laplante

La Presse

La prise de rendez-vous pour les 40 ans et plus a en effet été ouverte via la plateforme Clic Santé, mardi en soirée. « Il est possible que le système de prise de rendez-vous ouvre quelques heures avant le moment prévu et des plages horaires s’ajouteront demain à 8 h », avait d’ailleurs indiqué plus tôt une porte-parole du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), Marjorie Larouche.

Québec a dévoilé jeudi dernier son calendrier de vaccination pour la population générale. Dès vendredi, les 35 ans et plus seront appelés à prendre leur rendez-vous, suivi de près par les 30 ans et plus lundi prochain.

La Santé publique a rapporté 52 141 doses de vaccin administrées mardi. Au total, ce sont 3 308 542 personnes qui ont été vaccinées dans la province. Le gouvernement provincial, qui maintient son objectif d’avoir donné la première dose à 75 % de la population d’ici le 24 juin, s’attendait à recevoir 50 310 doses de vaccins supplémentaires dans la seule journée de mardi.

Avec 160 000 rendez-vous pris au cours des dernières 24 heures, le ministre de la Santé Christian Dubé s’est réjoui de la cadence à laquelle se déploie l’opération vaccination.

À l’échelle de la province, la catégorie d’âge des 55 à 59 ans a déjà atteint une couverture vaccinale de 75 %. La métropole est à un déficit de 10 000 personnes vaccinées pour accéder au fameux 75 %, seuil minimal pour atteindre l’immunité collective.

Avec Henri Ouellette-Vézina, La Presse