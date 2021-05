Le ministre de la Santé, Christian Dubé, s’est rendu à l’aéroport de Montréal mardi matin pour inaugurer le premier site de vaccination à l’auto de la province.

Léa Carrier

La Presse

Les installations ont été aménagées dans le stationnement des employés des compagnies aériennes. Dix-huit tentes accueilleront jusqu’à 4000 personnes par jour à partir de la mi-mai. Tout au long du processus de vaccination, qui ne doit pas dépasser une trentaine de minutes, les personnes n’auront pas à quitter leur véhicule.

« Nous voulons offrir aux Québécois un service à la clientèle qui [propose] une nouvelle vision de la santé. Un service à la clientèle qui va chercher nos clients plutôt que de les attendre, un service qui est à la hauteur des meilleures pratiques dans le monde », a indiqué Christian Dubé lors d’un point de presse.

Le service, comme on l’a vu aux États-Unis, permettra aux familles de se faire vacciner en bulle familiale de quatre personnes. « Le but est de vacciner le plus de personnes avec le moins de personnel possible », a affirmé la présidente-directrice générale du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, Lynne McVey.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux évalue également la possibilité d’ouvrir d’autres sites de vaccination à l’auto dans la province.

La vaccination s’accélère

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Avec 160 000 rendez-vous pris au cours des dernières 24 heures, Christian Dubé s’est dit réjoui de la cadence à laquelle se déploie l’opération vaccination, qui s’étendra aux gens âgés de 40 à 44 ans mercredi. À l’échelle de la province, la catégorie d’âge des 55 à 59 ans a déjà atteint une couverture vaccinale de 75 %.

À ce rythme, le ministre pourrait devancer la vaccination de masse de la deuxième dose d’ici la fin du mois.