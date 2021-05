Dès vendredi, les élèves du primaire, du secondaire et des niveaux supérieurs devront assister à leurs cours à distance en Alberta, a annoncé mardi le premier ministre Jason Kenney, dans la foulée d’une série de mesures se voulant « plus sévères » pour freiner la forte propagation de la COVID-19.

Coralie Laplante

La Presse

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Par ailleurs, rassemblements extérieurs passeront à un maximum de cinq personnes de deux bulles familiales différentes, et les sports extérieurs ne devront qu’être effectués au sein des mêmes bulles familiales.

Les entreprises de soins esthétiques comme les coiffeuses fermeront leurs portes dès dimanche, pour les trois prochaines semaines. Il en va de même pour les gyms et les restaurants, qui ne pourront offrir que le service pour emporter.

Les lieux de travail aux prises avec une éclosion du virus devront fermer leurs portes pour dix jours. Les lieux de cultes ne pourront accueillir que 15 personnes à la fois et les commerces de détails pourront recevoir des clients à 10 % de leurs capacités.

« Le gouvernement ne doit porter atteinte aux droits des personnes que s’il est absolument nécessaire de sauver des vies et, dans ce cas, d’empêcher les hôpitaux de déborder. Malheureusement, c’est la situation dans laquelle nous vivons aujourd’hui », a martelé le premier ministre Jason Kenney, d’un ton solennel, dans une adresse télévisuelle mardi soir.

Les contrevenants aux mesures sanitaires s’exposent à des amendes allant de 1000 $ à 2000 $. Jason Kenney a spécifié que des mesures particulières seront prises pour les récidivistes. « On ne va pas tolérer ceux qui mettent à risque la santé des autres Albertains, dont la vaste majorité font la bonne chose », a déclaré le premier ministre.

Présentement, l’Alberta affiche un taux quotidien de 460 nouveaux cas par million d’habitants, soit quatre fois celui du Québec et le plus élevé au pays.

Le tout survient alors que l’Alberta a recensé mardi 1743 cas de COVID-19 supplémentaires, ainsi que neuf nouveaux décès. Dans le réseau de la santé, le nombre d’hospitalisations a augmenté de 13, passant de 658 à 671 par rapport à la veille. De ce nombre, 150 patients se trouvent toujours aux soins intensifs, soit une baisse de quatre cas en 24 heures.

On recense présentement plus de 23 600 cas actifs dans la province. Lors du dernier week-end, le nombre de nouveaux cas y avait excédé les 2000 pendant trois jours consécutifs. Plusieurs médecins sont actuellement mis au courant des protocoles de délestage si cette pratique devenait nécessaire, ont rapporté des médias locaux au courant des derniers jours. Dimanche, le leader parlementaire du gouvernement albertain, Jason Nixon, a annoncé que les travaux parlementaires seraient suspendus au cours des deux prochaines semaines.

En Saskatchewan, vaccination et déconfinement

Pendant ce temps, en Saskatchewan, le gouvernement provincial a publié mardi une « feuille de route pour la réouverture », soit un plan en trois étapes visant à lever graduellement les restrictions sanitaires, au fur et à mesure que la province atteindra des niveaux de vaccination jugés adéquats.

Actuellement, la Saskatchewan affiche un taux quotidien de 198 nouveaux cas par million, ce qui est nettement au-dessus des 118 du Québec.

La « première étape », dit-on, sera terminée quand « trois semaines se seront écoulées depuis que 70 % des personnes âgées de 40 ans et plus auront reçu leur première dose ». À ce moment, il faudra aussi que la vaccination soit ouverte à tous les adultes de 18 ans et plus. Pour l’heure, 65 % des 40 ans et plus ont été inoculés en Saskatchewan. Puis, viendra la deuxième étape quand trois autres semaines suivant l’atteinte d’un taux de 70 % des 30 ans et plus auront reçu leur première dose.

Enfin, la dernière et troisième étape — qui devrait signifier, en théorie, la levée de plusieurs mesures restrictives — se produira lorsque ces mêmes trois semaines se seront écoulées depuis que 70 % des 18 ans et plus auront reçu leur première dose.

Au Québec, ce sont plutôt des assouplissements aux mesures sanitaires qui ont été annoncées par le gouvernement Legault.