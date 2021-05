Santé Canada a annoncé vendredi dernier qu’il mettait sur la glace la distribution des 300 000 doses initiales du vaccin Johnson & Johnson (Janssen) qui étaient arrivées au pays deux jours auparavant, et ce, en raison de préoccupations liées à la qualité du produit.

Le vaccin Johnson & Johnson recommandé pour les 30 ans et plus

(Ottawa) Le vaccin Johnson & Johnson – dont 300 000 doses arrivées au pays la semaine dernière sont toujours en cours d’évaluation – peut être administré aux personnes de 30 ans et plus, a tranché lundi le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI).

Mélanie Marquis

La Presse

À l’instar du vaccin d’AstraZeneca, ce vaccin à vecteur viral peut être donné « aux personnes de 30 ans et plus sans contre-indications, uniquement si la personne préfère un vaccin plus précoce plutôt que d’attendre un vaccin à ARNm », lit-on dans l’avis rendu public lundi par le CCNI.

Santé Canada a annoncé vendredi dernier qu’il mettait sur la glace la distribution des 300 000 doses initiales du vaccin Johnson & Johnson (Janssen) qui étaient arrivées au pays deux jours auparavant, et ce, en raison de préoccupations liées à la qualité du produit.

La décision est tombée après qu’on a appris « qu’une substance médicamenteuse produite à l’installation d’Emergent [dans l’État du Maryland] avait été utilisée dans la fabrication des doses du vaccin de Janssen qui devaient initialement être utilisées au Canada et qui ont été reçues le 28 avril ».

Des médias américains ont rapporté au début du mois d’avril que des employés d’Emergent BioSolutions, l’usine de Baltimore qui fabrique le vaccin de Johnson & Johnson, avaient accidentellement mélangé certains ingrédients, ruinant 15 millions de doses.

Les vaccins dont la distribution a été suspendue ont cependant « été fabriqués dans une autre installation à l’extérieur des États-Unis », a précisé Santé Canada dans le communiqué transmis aux médias vendredi en fin de journée.

Le gouvernement n’a pas offert de mise à jour sur les 300 000 doses de vaccins de Johnson & Johnson.