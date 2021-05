Le Québec a rapporté samedi 1101 nouveaux cas et 7 morts supplémentaires. On enregistre par ailleurs une baisse marquée du nombre d’hospitalisations dans le réseau de la santé.

Alice Girard-Bossé

La Presse

Les plus récentes données dans la province font état de 578 hospitalisations, soit 14 de moins que la veille. On compte désormais 159 patients aux soins intensifs, une diminution de 5.

Le nombre de nouveaux cas est de 1101, ce qui porte le total de personnes infectées à 350 874. La moyenne quotidienne des cas au cours de la dernière semaine s’élève à 1011.

L’île de Montréal a rapporté 308 cas supplémentaires ; la Montérégie, 134 ; la région de la Capitale-Nationale, 123 ; et Chaudière-Appalaches, 104.

Les autorités ont signalé 86 autres cas à Laval, 70 en Outaouais, 46 dans Lanaudière, 41 dans les Laurentides et 42 dans le Bas-Saint-Laurent.

En zone encore orange, elles ont fait état de 62 nouveaux cas en Estrie, de 35 en Mauricie–Centre-du-Québec et de 28 au Saguenay–Lac-Saint-Jean. La Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, en zone jaune, a recensé 5 nouveaux cas.

Le Québec déplore sept morts supplémentaires, dont une en 24 heures, cinq entre le 24 et le 29 avril et une avant le 24 avril. Au cours de la dernière semaine, il y a eu en moyenne huit morts par jour. Depuis le début de la pandémie, 10 933 personnes ont succombé à la COVID-19 au Québec.

C’est dans les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches que l’on déplore le plus de nouvelles morts, avec deux chacune. Les régions de Montréal, de Laval et de Lanaudière en ont recensé chacune une de plus que la veille.

Les autres régions n’ont pas rapporté de morts supplémentaires.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux rapporte 39 285 prélèvements réalisés le 29 avril.

La vaccination continue de progresser. Le Québec indique avoir administré 63 633 doses, soit 62 406 doses en 24 heures, et 1227 doses avant le 30 avril. Jusqu’à maintenant, 3 167 659 doses ont été administrées ; un peu plus de 37 % de la population a donc été vaccinée. Vendredi, 13 960 doses du vaccin de Moderna et 12 870 doses de celui de Pfizer ont été reçues.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a indiqué samedi matin que 200 000 rendez-vous avaient été pris vendredi, pour la deuxième journée d’affilée. Il a rappelé qu’il y avait encore des places disponibles dans les sept prochains jours pour les 50 ans et plus.

Un troisième cas de thrombose

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a par ailleurs confirmé samedi qu’il y avait eu un troisième cas de thrombose avec thrombocytopénie (TIPIV) liée au vaccin Covishield, formule d’Oxford-AstraZeneca fabriquée en Inde au Serum Institute.

La personne, dont le sexe et l’âge n’ont pas été précisés, est en ce moment dans un état stable à l’hôpital, et on ne craint pas pour sa vie, indique le Ministère dans un communiqué.

Québec rappelle que cet effet secondaire est une « complication possible », mais « très rare » du vaccin d’AstraZeneca.

« En date du 30 avril, ce sont plus de 500 000 doses du vaccin d’AstraZeneca (Covishield) qui ont été administrées au Québec. Le taux de TIPIV serait donc de moins de 1 cas/100 000 doses de vaccin administrées », affirme le Ministère.

Le directeur national de santé publique du Québec, le Dr Horacio Arruda, a continué d’inciter la population à se faire vacciner, puisque les « bénéfices de la vaccination sont plus grands que les risques de complications [dues à] la COVID-19 ».

Avec La Presse Canadienne