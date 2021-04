« Santé Canada a appris qu’une substance médicamenteuse produite à l’installation d’Emergent [dans l’État du Maryland] avait été utilisée dans la fabrication des doses du vaccin de Janssen qui devaient initialement être utilisées au Canada et qui ont été reçues le 28 avril », est-il indiqué dans la déclaration.

(Ottawa) La distribution des 300 000 doses du vaccin de Johnson & Johnson (Janssen) arrivées mercredi au Canada est mise sur la glace en raison de préoccupations liées à la qualité du produit.

Mélanie Marquis

La Presse

Le gouvernement fédéral en a fait l’annonce vendredi en fin d’après-midi, par voie de communiqué.

« Comme pour tous les vaccins importés au Canada, les vaccins de Janssen ne pourront être distribués que si Santé Canada est assuré qu’ils respectent les normes élevées du ministère en matière de qualité, d’innocuité et d’efficacité », ajoute-t-on.

« Santé Canada travaille actuellement avec Janssen et la FDA [Food and Drug Administration, aux États-Unis] pour obtenir tous les renseignements requis pour terminer cet examen », peut-on lire dans le même communiqué.

Les vaccins d’AstraZeneca sont fabriqués dans cette même usine des États-Unis.

Les autorités sanitaires canadiennes demeurent néanmoins « confiant[es] que les 1,5 million de doses du vaccin d’AstraZeneca importées au Canada en provenance de cette installation sont conformes aux spécifications », précise-t-on dans le communiqué publié vendredi.

Ces doses ont été envoyées au Canada en vertu d’une entente de « prêt » conclue avec les États-Unis.

Lieu de fabrication tenu secret avant vendredi

Les 304 000 doses de ce vaccin à une dose sont arrivées à Toronto mercredi.

En conférence de presse, le lendemain, le grand responsable de la distribution nationale, le major général Dany Fortin, avait expliqué que les doses du vaccin étaient en cours de décongélation en attendant d’être envoyées aux provinces et aux territoires.

Il n’avait pas voulu spécifier d’où elles arrivaient.

« On ne divulgue pas certains détails de notre chaîne d’approvisionnement pour des raisons évidentes, mais je vous assure que le produit qui arrive est sécuritaire et puis il sera distribué dans les plus brefs délais », disait-il jeudi.

Des médias américains ont rapporté, début avril, que des employés d’Emergent BioSolutions, l’usine de Baltimore qui fabrique le vaccin de Johnson & Johnson, avaient accidentellement mélangé certains ingrédients, ruinant 15 millions de doses.

Il n’est pas spécifié, dans le communiqué publié vendredi par Santé Canada, à quel moment les informations préoccupantes sur la qualité des doses ont été obtenues.