(Québec) Le gouvernement Legault lance l’ultime étape de la vaccination pour tous à compter de vendredi. Les Québécois seront appelés par groupe d’âge selon un calendrier préétabli. Les 50 à 59 ans pourront prendre leur rendez-vous dès demain. Pour les 18 à 24 ans, ce sera possible à compter du 14 mai prochain.

Fanny Lévesque

La Presse

« C’est un grand jour », s’est réjoui le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui a annoncé jeudi le déclenchement de la campagne de vaccination de la population en général. D’ici deux semaines, tous les Québécois qui le souhaitent pourront prendre leur rendez-vous pour être vaccinés. Les groupes seront appelés par tranche d’âge de cinq ans, tous les deux jours. C’est l’âge et non l’année de naissance qui prévaut.

« Dans les dernières semaines, les derniers mois, on a mis tous en place, et on a préparé notre réseau à l’ouverture de la campagne de vaccination pour la population générale, qu’on appelle la vaccination de masse. On a préparé nos cliniques de vaccination. On a mis les pharmaciens, les entreprises du Québec à contribution », a énuméré le ministre Dubé.

L’horaire se décline comme suit : les 50 à 59 ans pourront prendre un rendez-vous à compter de vendredi. Ce sera le tour au groupe des 45 à 49 ans dès 3 mai et des 40 à 44 ans le 5 mai. Les 35 à 39 ans pourront s’inscrire à compter du 7 mai. Le 10 mai, ce seront les 30 à 34 ans. Enfin, les 25 à 29 ans pourront prendre leur rendez-vous dès le 12 mai et les 18 à 24 ans, le 14 mai.

PHOTO FOURNIE PAR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

Québec prévoit ajouter aussi des disponibilités les soirs et lors des week-ends pour s’assurer de donner un meilleur accès aux jeunes et à la population active. Pour les 16 à 17 ans, Québec envisage de les inclure dans une éventuelle vaccination en milieu scolaire qui pourrait avoir lieu avant la rentrée. Différents scénarios sont sur la table pour procéder à la vaccination des adolescents.

« On a des discussions avec le ministère de l’Éducation pour voir comment on pourrait, même en courant de l’été, pouvoir faire la vaccination [chez les jeunes] si c’était indiqué », a expliqué le Dr Horacio Arruda.

Québec s’attend à recevoir 2,5 millions de doses de vaccin d’ici la fin du mois de mai. Les doses de Pfizer qui doubleront à compter de la semaine prochaine seront à elles seules en quantité suffisante pour atteindre la cible du gouvernement Legault d’avoir vacciné 75 % des Québécois qui le souhaitent au 24 juin. « Il n’y a plus aucun doute » que l’objectif sera atteint, a affirmé M. Dubé.

Le Québec disposera par ailleurs suffisamment de doses si le taux de vaccination dépasse la cible de 75 %.

Mesures spéciales pour le Bas-Saint-Laurent

Québec a annoncé que les mesures spéciales d’urgence devront être appliquées au Bas-Saint-Laurent où la situation épidémiologique est inquiétante à compter de vendredi. Les secteurs de Matane, Mitis et Matapédia sont exclus. Les écoles primaires seulement demeurent ouvertes partout sur le territoire du Bas-Saint-Laurent. Certaines régions demeurent « sous pression », a rappelé le ministre Dubé.

« En ce moment, on a une transmission qui est très importante et en hausse dans le Bas-Saint-Laurent, particulièrement ce qu’on appelle dans la grande région de Rivière-du-Loup. Alors, on doit intervenir immédiatement avant que ça empire », a ajouté le ministre de la Santé.

Québec rapporte jeudi qu’un peu plus de 72 000 doses ont été administrées, permettant de franchir le cap des 3 millions de doses depuis le début de la campagne. À ce jour, 34,7 % des Québécois ont reçu une première dose. À travers le Québec, ce sont 86 % des 65 ans et plus qui ont reçu une première dose.