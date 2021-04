Malgré ce bilan plus élevé que les journées précédentes, la moyenne quotidienne calculée sur une semaine continue de reculer.

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 repasse au-dessus de la barre des 1000, alors que le nombre d’hospitalisations est en baisse.

Pierre-André Normandin

La Presse

Le Québec rapporte mercredi 1094 nouveaux cas. Malgré ce bilan plus élevé que les journées précédentes, la moyenne quotidienne calculée sur une semaine continue de reculer. Elle s’établit désormais à 1042 nouveaux cas par jour.

La hausse observée mercredi par rapport aux derniers jours touche plusieurs régions. Montréal rapporte ainsi 294 cas supplémentaires, soit davantage que les trois derniers jours. Même scénario avec la Montérégie (+140), Chaudière-Appalaches (+128), l’Outaouais (+92) et l’Estrie (+57). Avec 116 nouveaux cas, la Capitale-Nationale demeure relativement stable.

Notons que malgré ces hausses régionales, la tendance reste globalement à la baisse par rapport à la semaine dernière. Les deux seules exceptions demeurent la Côte-Nord et le Bas-Saint-Laurent.

« On continue de surveiller de près la situation au Québec et les régions où les cas [augmentent] », a commenté le ministre de la Santé Christian Dubé.

La province a aussi rapporté 10 décès, ce qui correspond à la moyenne quotidienne calculée sur une semaine.

Du nombre, quatre sont survenus dans la Capitale-Nationale et un dans Chaudière-Appalaches. L’Estrie enregistre deux décès. Montréal, l’Outaouais et la Montérégie recensent toutes trois un mort de plus.

On recense désormais 643 personnes hospitalisées en raison de la COVID-19, soit 24 de moins que la veille. Du nombre, 161 se trouvent aux soins intensifs, soit neuf de moins.

« On commence à voir une [baisse] dans les [hospitalisations], notamment dans la Capitale-Nationale. Ce n’est surtout pas le moment de relâcher nos efforts », a indiqué Christian Dubé.

La vaccination demeure en deçà du niveau observé la semaine dernière. Québec rapporte que 50 312 doses supplémentaires ont été administrées, pour un total de près de 3 millions depuis le début de la campagne.

À ce jour, 33,9 % des Québécois ont reçu une première dose. Seulement 0,7 % ont reçu deux doses.

Plus de détails à venir.

La COVID-19 en graphiques

Suivez la progression de la pandémie en temps réel dans notre page de graphiques interactifs.