COVID-19

Tombé « dans les failles » de la campagne de vaccination à 93 ans

Un homme asthmatique de 93 ans est tombé « dans les failles » de la campagne québécoise de vaccination contre la COVID-19, censée protéger d’abord et avant tout les plus vulnérables. Alors que le nonagénaire attend encore de pouvoir recevoir une première dose, une éclosion est en cours dans le Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de Gatineau où il demeure depuis le début mars.