Le vaccin d’AstraZeneca recommandé aux 30 ans et plus

(Ottawa) Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) change sa recommandation et suggère désormais que le vaccin d’AstraZeneca puisse être offert aux personnes âgées de 30 ans et plus.

Mélanie Marquis

La Presse

S’il n’y a pas de contre-indications et qu’une personne « ne veut pas attendre de recevoir un vaccin à ARN messager » et « si les bénéfices l’emportent sur les risques », le vaccin peut être administré aux Canadiens de ce groupe d’âge, a annoncé vendredi la présidente du comité, la Dre Caroline Quach.

Il revient aux provinces et aux territoires de trancher cette question.

Un peu plus tôt cette semaine, le Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ) a recommandé une baisse de l’âge d’admissibilité au vaccin d’AstraZeneca, dont l’utilisation était suspendue jusque là pour les moins de 55 ans.

Le Canada ne recevra pas de doses de ce vaccin en provenance de l’Inde d’ici la fin du mois d’avril.

Il se pourrait, en revanche, que des livraisons arrivent des États-Unis.

Le président américain Joe Biden a laissé entrevoir cette possibilité en conférence de presse mercredi.

« Nous étudions ce que nous pourrions faire avec certains des vaccins que nous n’utilisons pas […] et nous espérons pouvoir être utiles et aider certains pays à travers le monde », a-t-il déclaré en mentionnant que le Canada faisait partir des nations qui pourraient recevoir des doses.