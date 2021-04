COVID-19

Masque N95 en zone tiède

La CNESST appelée à maintenir une « excellente décision »

Des dizaines de médecins, enseignants et travailleurs de la santé ont à leur tour dénoncé mercredi l’intervention de spécialistes en prévention et contrôle des infections (PCI) qui demandent à la CNESST de ne plus obliger le port du masque N95 en « zone tiède ».