La vaccination des 45 ans et plus débute dans la bonne humeur

(Montréal) « Je suis contente, ça fait longtemps qu’on l’attendait. »

Coralie Laplante

La Presse

Marie Benoit, 49 ans, faisait partie de la file de plusieurs dizaines de patients qui attendaient pour recevoir le vaccin d’AstraZeneca, mercredi matin à l’extérieur du Stade olympique de Montréal.

L’annonce de l’élargissement du groupe d’âge qui peut recevoir le vaccin de la pharmaceutique, effectuée hier par Québec, a incité de nombreuses personnes à prendre le chemin des cliniques de vaccination. Ce sont maintenant les individus de 45 ans et plus qui peuvent recevoir le vaccin d’AstraZeneca, plutôt que les 55 ans et plus.

La bonne humeur régnait chez les individus interrogés par La Presse. « Je suis très satisfait de l’organisation jusqu’à présent », a déclaré, Martin Lizée, 50 ans.

Rosa Ponse, 45 ans, s’est dite très heureuse que la vaccination soit ouverte à son groupe d’âge. « Je pense que les 45 ans et plus, nous sommes plus motivés à nous faire vacciner que les groupes d’âge plus âgés. Nous avons une vie plus active et des enfants qui veulent retourner à la vie normale », a-t-elle affirmé.

Les individus exprimaient tous leur désir de se faire vacciner pour mettre un terme à la pandémie. « C’est trop long, on est tannés, on ne s’en sort plus », s’est exclamé Jean Wyliol Geneste. L’homme, qui est chauffeur de taxi, était soulagé de recevoir une première dose du vaccin d’AstraZeneca pour se protéger contre la COVID-19.

Un bénévole à la clinique de vaccination du Stade olympique a déclaré que ce sont environ 200 personnes qui se sont fait vacciner sur le coup de 10 h mercredi matin. La vaccination s’est amorcée à 7 h 30.

Les patients interrogés par La Presse semblaient peu inquiets des risques de thrombose associés au vaccin d’AstraZeneca. « Ma fille m’a dit que les femmes avaient plus de risques de faire une thrombose avec la pilule contraceptive qu’en recevant le vaccin d’AstraZeneca. Si nos femmes sont capables de faire ça, on est capable d’avoir le vaccin ! », a lancé Martin Lizée en riant.

Les personnes interrogées souhaitent toutes que leur groupe d’âge se fasse vacciner massivement.