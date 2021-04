Accusé d’avoir menti sur les tests de qualité de l’air dans les écoles, le gouvernement Legault publie de nouvelles données. Il soutient maintenant que ce sont 51,2 % des classes qui atteignent les cibles souhaitées.

Louise Leduc

La Presse

Marie-Eve Morasse

La Presse

En mars, le gouvernement Legault, tout particulièrement Jean-François Roberge, son ministre de l’Éducation, s’est retrouvé au cœur d’une crise quand Radio-Canada a dévoilé que l’Institut national de santé publique (INSPQ) avait remis en question le protocole de tests de qualité de l’air dans les écoles.

Le ministre Roberge a alors été accusé d’avoir menti parce qu’il avait prétendu à tort que le protocole avait été mis en place en collaboration avec la Santé publique.

De nombreuses irrégularités ont aussi été constatées dans la réalisation des tests de mesure de qualité de l’air.

Dans le communiqué diffusé mardi, le ministre indique que « des correctifs ont été apportés dans 90,7 % des [15 000] locaux qui présentaient un résultat supérieur à 1500 parties par million ».

Le gouvernement estime maintenant que 1183 classes (7,9 %) avaient un taux de CO 2 se situant entre 1500 et 2000 ppm (la cible étant de 1000 ppm) ; 356 classes avaient, elles, un taux de CO 2 supérieur à 2000 ppm.

Disant se baser sur les recommandations du rapport de 20 experts, 438 échangeurs d’air ont été commandés dans les écoles.

En point de presse mardi matin, Jean-François Roberge a indiqué que les nombreuses classes affichant des résultats de moins de 1500 ppm ne se retrouvent pas dans une situation idéale, mais « qu’en contexte de pandémie, pour la santé et la sécurité, il s’agit d’un apport d’air suffisant ».

« Il ne faut pas créer un sentiment de panique ou des craintes à l’effet que nos écoles ne seraient pas sécuritaires », a dit le ministre Roberge.

On compte actuellement 273 éclosions actives dans les écoles du Québec, ce qui représente 23 % de toutes les éclosions. Dans la province, 426 écoles et 9080 classes sont fermées.

À propos du cafouillage, M. Roberge a noté que la méthodologie des tests continuera d’être améliorée pour ces mesures de qualité de l’air qui se poursuivront au cours des prochaines années.

Le ministre de l’Éducation a rejeté la faute au gouvernement libéral précédent. En deux ans de gouvernement caquiste, a-t-il fait valoir, « 3,5 milliards ont été investis dans les écoles, ce qui est autant que les deux précédents gouvernements en six ans. On met les bouchées doubles. On fait le rattrapage ».

La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) n’a pas apprécié les déclarations de Jean-François Roberge, qu’elle juge maintenant non crédible. « Les propos du ministre de l’Éducation semblent de plus en plus confus alors qu’il modifie à sa guise la limite des taux de CO 2 jugée acceptable dans les classes pour justifier les résultats alarmants des tests effectués dans le réseau scolaire québécois, a déclaré Sonia Éthier, présidente de la CSQ. C’est sidérant d’entendre soudainement le ministre nous annoncer que la cible reconnue par les experts de la Santé publique demeure 1000 ppm, mais que, selon lui, les classes ayant des résultats de 1500 ppm demeurent sécuritaires, sans aucune autre justification scientifique. »

Interrogé à ce sujet en conférence de presse sur la pandémie, Dr Horacio Arruda, directeur national de la Santé publique, a dit estimer que « de priver les élèves d’une présence à l’école aurait des impacts plus négatifs ».

« Il n’y a pas seulement que la ventilation qui permet de protéger les jeunes. C’en est un [parmi d’autres facteurs] », a-t-il ajouté, relevant que les écoles sont cependant « un milieu où il y a de la transmission ».