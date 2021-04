(Québec) Les CIUSSS du Centre-Sud et de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal ouvrent trois nouveaux sites pour amorcer la vaccination des Autochtones vivant en milieu urbain. Ces sites visent à « offrir un espace sécuritaire et adapté » à leurs besoins culturels. La démarche n’est pas étrangère au souhait de rejoindre davantage d’aînés.

Fanny Lévesque

La Presse

Les établissements de santé ont collaboré avec Montréal Autochtone, le Centre de l’amitié autochtone de Montréal, le Réseau de la communauté autochtone à Montréal et la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik pour déployer ces nouveaux sites de vaccination. L’ouverture de ces sites marque le coup de départ de la vaccination spécifique des Autochtones vivant en milieu urbain.

« Nos membres ont certaines appréhensions [au sujet de la vaccination] », explique le directeur général de Montréal Autochtone, Philippe Meilleur. « Ils font surtout confiance à leurs familles, leurs amis et certains organismes autochtones et pas au gouvernement. Les messages véhiculés surtout en français par le premier ministre, ça ne vient pas les rejoindre. C’est pour toutes ces raisons qu’on collabore avec le système de la santé pour rendre accessible la solution », ajoute-t-il.

Depuis le début de la campagne de vaccination, des leaders autochtones, dont le Dr Stanley Vollant, ont aussi encouragé les membres des Premières Nations à se faire vacciner.

Des services d’interprétariat et de l’accompagnement par les intervenants des organismes seront accessibles sur les lieux qui ouvriront au cours de la semaine. Celui situé au pavillon Douglas Hall a ouvert ses portes lundi. Les heures d’ouverture sont de 10 h à 17 h, du lundi au vendredi. « Le système de santé, ça peut être froid. On sera là pour répondre à leurs questions, on offrira aussi de la traduction pour s’assurer que ça se passe bien. On vient un peu adoucir » le processus, illustre M. Meilleur.

Nouveaux sites dédiés à la vaccination des autochtones à Montréal •CEDA (avec le soutien de Montréal Autochtone) : 2515, rue Delisle, Montréal, QC H3J 1K8 (ouverture le 23 avril) •Centre d’Amitié Autochtone de Montréal : 2001, boulevard Saint-Laurent, Montréal, QC H2X 2T3 (ouverture le 28 avril) •Institut universitaire en santé mentale (pavillon Douglas Hall) : 6875, boulevard LaSalle, Verdun, H4H 1R3 (ouvert depuis le 19 avril)

Les services sont destinés exclusivement à la population autochtone et aux membres de leur famille. En permettant à toute la bulle familiale de se faire vacciner, on estime que les aînés hésiteront moins à le faire. Cette offensive menée en milieu urbain est déployée « dans le but d’assurer la même couverture vaccinale que celle déjà offerte dans plusieurs communautés autochtones de la province », souligne-t-on.

Il faut comprendre que la vaccination dans les communautés autochtones est débutée depuis le mois de janvier au Québec. Les communautés isolées font partie du groupe prioritaire numéro 4, après les travailleurs de la santé et les résidants des CHSLD et des résidences privées pour personnes âgées (RPA).

Des doses du vaccin Moderna ont pu être envoyées en Basse-Côte-Nord et dans le Nord-du-Québec, notamment. En date du 15 avril, la vaccination est débutée dans 613 communautés au Canada. Quelque 297 461 doses ont été administrées, dont 78 242 sont des deuxièmes doses, selon Services aux Autochtones Canada. Les autorités provinciales sont responsables d’organiser la vaccination pour les membres des Premières Nations vivant en milieu urbain.

La population adulte de 18 ans et plus qui habite ou se trouve actuellement en milieu urbain est donc invitée à se faire vacciner dans la métropole pour limiter les déplacements interrégionaux. Des Autochtones du Nunavik doivent par exemple se déplacer fréquemment à Montréal pour recevoir des soins de santé.

Pour le site au pavillon Douglas Hall, la vaccination est ouverte aux Inuits et bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois. Les travailleurs ayant un lien d’emploi avec le Nunavik, les personnes ayant une présence prévue sur le territoire de plus de quatre mois et les travailleurs miniers et d’Hydro-Québec qui doivent se déplacer au Nunavik sont aussi admissibles.

Un rendez-vous pour ce site exclusivement peut être pris en appelant au 1-888-588-3335 entre 10 h et 18 h, du mardi au jeudi.

Les communautés autochtones sont hautement vulnérables à la COVID-19, alors que les foyers sont souvent multigénérationnels et surpeuplés. Les membres des Premières Nations présentent aussi des taux plus élevés de diabète, de maladies chroniques et d’obésité que la moyenne de la population canadienne.