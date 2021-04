La hausse des décès et des hospitalisations se poursuit au Québec alors que la tendance des nouveaux cas de COVID-19 est à la baisse.

Pierre-André Normandin

La Presse

Le Québec rapporte 17 décès supplémentaires mardi. Ceux-ci portent ainsi à 11 la moyenne quotidienne des décès rapportés depuis une semaine.

Les 17 décès rapportés mardi se répartissent dans sept régions. Dans le Grand Montréal, on en déplore six sur l’île, deux à Laval et deux autres dans Lanaudière.

La Capitale-Nationale en rapporte trois et le Bas-Saint-Laurent, deux. Enfin, la Mauricie-Centre-du-Québec et l’Estrie observent chacune un mort.

Les hospitalisations poursuivent également leur tendance à la hausse. On recense présentement 694 personnes hospitalisées, soit huit de plus que la veille. Du nombre, 177 se trouvent aux soins intensifs. C’est six de moins que la veille.

La tendance des cas demeure à la baisse. Le Québec en rapporte mardi 1136 nouveaux, portant ainsi à 1390 la moyenne quotidienne calculée sur une semaine. Celle-ci est en baisse de 11 % sur une semaine.

La majorité des régions affiche une tendance à la baisse. Avec 140 nouveaux cas, Chaudière-Appalaches affiche le plus haut taux de propagation, avec une moyenne quotidienne de 40 cas par 100 000 habitants. Elle est suivie par l’Outaouais, avec 38 cas par 100 000 habitants. La Capitale-Nationale poursuit aussi sa baisse, avec 30 cas par 100 000 habitants.

Québec rapporte par ailleurs qu’un peu moins de 48 000 doses de vaccin ont été administrées, pour un total de 2,4 millions depuis le début de la campagne.

Plus de détails à venir.

