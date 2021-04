COVID-19

Port du masque N95 en « zone tiède »

La CNESST doit revoir sa décision, plaident une centaine d’experts

Le port du masque N95 en « zone tiède », comme l’a ordonné la CNESST il y a moins d’un mois, a « créé le chaos » dans le réseau de la santé en plus de « semer la confusion et un fort sentiment d’insécurité » chez les travailleurs, déplorent une centaine d’infectiologues et spécialistes en prévention et contrôle des infections (PCI). Ils réclament que la CNESST révise sa directive qui ne « repose pas sur des bases scientifiques ».