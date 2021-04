(Ottawa) La bonne nouvelle : le Canada recevra 8 millions de doses de plus que prévu du vaccin Pfizer-BioNTech, dont 4 millions en mai. La mauvaise : Moderna coupe de près de la moitié ses livraisons prévues pour la fin avril. Au lieu de recevoir 1,2 million de doses, le Canada en obtiendra environ 650 000.

Mélanie Marquis

La Presse

La journée de vendredi a commencé avec une mauvaise nouvelle, avec l’annonce des retards de livraison du vaccin de Moderna.

Mais la bonne est arrivée peu après, de la bouche de Justin Trudeau.

« Le Canada a maintenant conclu une entente avec Pfizer pour obtenir 8 millions de doses supplémentaires qui s’ajoutent à celles que nous avons déjà achetées », s’est-il réjoui en conférence de presse au parlement, vendredi midi.

« Grâce à cette entente, on va recevoir 4 millions de doses supplémentaires au mois de mai, 2 millions de doses supplémentaires en juin, et 2 millions de doses supplémentaires en juillet », a enchaîné le premier ministre.

Le Canada recevra donc environ deux fois plus de doses que prévu pour le mois de mai, et des millions de plus en juin. Entre avril et juin, il est prévu que 24 millions de doses du seul vaccin de Pfizer-BioNTech arrivent au pays, a indiqué la ministre de l’Approvisionnement, Anita Anand, en conférence de presse.

Peut-on s’attendre à un certain retour à la normale à l’échelle du pays en juin ? C’est ce que semblent indiquer les chiffres, dans la mesure où l’approvisionnement n’est pas perturbé, a commenté le premier ministre, usant de prudence.

Premières livraisons de J & J

La ministre a également annoncé que les premiers arrivages du vaccin à une dose de Johnson & Johnson (Janssen) étaient prévus le 27 avril. Le Canada en recevra 300 000 doses, et commencera la distribution aux provinces et territoires au début mai.

Les États-Unis ont temporairement suspendu l’utilisation de ce vaccin peu plus tôt cette semaine après que l’on eut recensé de très rares cas de thromboses. Les autorités sanitaires canadiennes suivent la situation de près, ont assuré des responsables de Santé Canada mercredi dernier.

« Je pense que les gens comprennent qu’on préfère avoir l’option de livrer ces doses-là. On va prendre les livraisons des 300 000 doses […] et à ce moment-là, on va suivre les recommandations mises à jour de Santé Canada et de notre comité national sur l’immunisation », a signalé Justin Trudeau.

Jusqu’à présent, plus de 12,7 millions de doses de vaccins contre la COVID-19 ont été distribuées dans l’ensemble du pays, dont environ 7,6 millions de Pfizer-BioNTech, 2,8 millions de Moderna et 2,3 millions d’AstraZeneca.

Pénuries chez Moderna

Avant cette conférence de presse, on annonçait qu’une tuile s’abattait sur le Canada sur le front vaccinal.

« Tard hier, Moderna a confirmé au Canada que la prochaine livraison de vaccins prévue pour la fin avril sera de 650 000 doses au lieu d’environ 1,2 million », a déclaré par voie de communiqué la ministre Anand, vendredi matin.

« Le fournisseur a également indiqué que 1 à 2 millions de doses sur les 12,3 millions de doses dont la livraison est prévue au deuxième trimestre pourraient être retardées jusqu’au troisième trimestre », a-t-elle ajouté dans la même déclaration.

La pharmaceutique a plaidé que ces retards étaient attribuables à « une augmentation moins importante que prévu de leur capacité de production », et qu’ils affectent « un certain nombre de pays », dont le Canada, qui est « déçu de cette nouvelle », a spécifié la ministre Anand.

Elle promet de « faire pression sur Moderna pour que l’approvisionnement […] soit fidèle aux ententes ».

La directrice générale de Moderna Canada, Patricia Gauthier, a expliqué vendredi que « malgré tous les efforts déployés, la chaîne d’approvisionnement européenne affiche un manque à gagner quant aux doses initialement estimées », et que le Canada fait partie des pays affectés par la pénurie.

L’Ontario en situation critique

La troisième vague continue de frapper très fort au pays, notamment en Ontario.

La province a appelé le fédéral à l’aide, notamment pour contribuer aux efforts de vaccination.

C’est ainsi que la Croix-Rouge s’apprête à y être déployée pour aider les équipes mobiles de vaccination, en administrant des doses aux personnes dans les secteurs où la situation est la plus grave, a indiqué le premier ministre Justin Trudeau.

« Des discussions sont en cours sur la possibilité d’envoyer davantage de professionnels de la santé, et nous sommes prêts à agir. Nous avons également déjà déployé des unités de santé mobiles qui ont mis en place plus de lits d’hôpital à Toronto et à Hamilton », a-t-il exposé.

La flambée des cas se poursuit en Ontario, et les hôpitaux en sont à un point de saturation qui préoccupe le gouvernement de Doug Ford. Il n’est pas exclu qu’un reconfinement encore plus sévère soit annoncé au cours des prochaines heures.