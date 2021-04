(Québec) Critiqué de toutes parts pour sa communication au sujet du port du masque à l’extérieur, François Legault refuse de parler de cafouillage et défend son choix d’avoir annoncé que son gouvernement reculait sur cette épineuse question sur Facebook.

Fanny Lévesque

La Presse

« La situation change rapidement. Je pense que c’est important de changer, puis d’adapter les règles rapidement. J’ai vu hier qu’il y avait des précisions à apporter sur le port du masque à l’extérieur et j’ai voulu corriger rapidement, donc j’ai commencé par le faire sur les médias sociaux », a défendu le premier ministre avant de prendre les questions des journalistes.

« Puis, ce matin, je suis ici devant vous pour répondre à vos questions », a-t-il ajouté. Son gouvernement fait l’objet de critiques depuis quelques jours pour ne pas présenter et expliquer certaines décisions en conférence de presse, notamment celle concernant le port du masque à l’extérieur. Devant la controverse, M. Legault a annoncé dans une publication sur Facebook qu’il reculait.

Cette façon de faire a provoqué l’ire des formations d’opposition qui ont l’ont dénoncée vivement jeudi. « Tout ça se termine par un décret Facebook, une gouvernance par Facebook où est-ce qu’on n’a pas besoin de rencontrer les journalistes », a pesté le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon.

Le premier ministre n’en fait pas du tout la même lecture. « C’était une question de rapidité. Vous savez, le mercredi, je passe l’après-midi au conseil des ministres. […] J’avais le choix d’attendre à ce matin pour tout vous dire ça, ou je fais un premier message sur les réseaux sociaux et ce matin, je réponds à vos questions. Je pense que le texte était clair », a expliqué M. Legault en mêlée de presse.

Le port du masque à l’extérieur est désormais obligatoire lorsque des personnes résidant à des adresses différentes ne peuvent maintenir en tout temps une distance de deux mètres. Il y aura une exception pour un couple qui n’habite pas ensemble et dans le cas d’une personne seule qui s’est jointe à une bulle familiale. Le nouveau décret a été rendu public mercredi soir.

Il estime que la « majorité » des Québécois comprennent les règles entourant le port du masque à l’extérieur. « Tout le monde est de bonne foi, servons-nous du gros bon sens », a-t-il ajouté. Et si vous doutez, portez le masque », a poursuivi M. Legault rappelant que le variant britannique est plus contagieux. Il a admis que le risque d’être contaminé à l’extérieur est moindre, mais qu’il demeure si on ne respecte pas le deux mètres.

Selon l’opposition, ce genre de volte-face est « confondant » pour la population. « Ça contribue à la confusion et ça contribue au sentiment de plus en plus partagé malheureusement d’improvisation de la part du premier ministre », a déploré la co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé.

« La grande confusion dans les messages du gouvernement n’aide pas à susciter l’adhésion présentement dans la population. Nous sommes à une période charnière de la crise et, si la population ne doit pas lâcher, bien, le gouvernement, lui, doit quelque part se ressaisir, et il est grand temps que le gouvernement fasse le ménage dans ses communications », a lancé pour sa part la cheffe libérale Dominique Anglade.