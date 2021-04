(Québec) Devant la controverse, le premier ministre François Legault assouplit l’obligation de porter le masque à l’extérieur.

Tommy Chouinard

La Presse

« J’ai demandé de préciser le décret pour que cette obligation s’applique seulement aux situations où il peut être difficile de respecter en tout temps la distance de deux mètres avec des personnes qui n’habitent pas avec nous », écrit-il sur sa page Facebook.

« Dans une situation où on est certain de toujours rester à plus de deux mètres, comme par exemple le tennis ou le golf, ou assis dans un parc, il n’est pas nécessaire de porter le masque. On se comprend aussi qu’un couple qui n’habite pas à la même adresse, mais qui entretient des relations intimes n’a pas à porter un masque. Pas plus qu’une personne seule qui s’est greffée à une bulle familiale. Même chose quand deux personnes marchent ensemble, mais à bonne distance. »

Les changements à la directive sur le port du masque à l’extérieur survenus au cours des derniers jours ont semé la confusion et la controverse. Ils n’ont pas été expliqués au départ lors des conférences du gouvernement.

Mardi, Québec avait annoncé que le port du masque est désormais obligatoire dès lors que deux personnes n’habitant pas à la même adresse – y compris un couple – font une activité à l’extérieur, comme prendre une marche ou pratiquer un sport. Depuis la fin de la semaine dernière, cette mesure s’appliquait plutôt aux groupes de trois personnes et plus ne faisant pas partie du même ménage.

Il existait une exception : le masque n’est pas obligatoire à l’extérieur lorsque les personnes sont assises et se trouvent à une distance de deux mètres l’une de l’autre.

« Le reste du temps, quand il y a d’autres personnes autour de vous, même s’il y en a juste une qui n’habite pas avec vous, maintenant, le masque est obligatoire, disait François Legault mardi. Donc, je comprends que les mesures changent beaucoup, mais la situation change beaucoup aussi. »

De son côté, le directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, justifiait la mesure, précisant que cette recommandation avait été adoptée « par consensus d’experts », mais qu’aucune étude n’existait pour l’appuyer. « L’objectif qu’on a principalement, là, ce n’est pas d’écœurer les gens, c’est de les protéger, actuellement. On voit des cas chez des plus jeunes actuellement. Les gens peuvent se retrouver rapidement aussi hospitalisés aux soins intensifs. Et, dans ce contexte-là, on considère que le préjudice porté par un masque versus la protection que ça peut apporter vaut la peine d’être fait, et c’est notre recommandation. »

François Legault a décidé de reculer et a précisé la mesure sur sa page Facebook, une façon de procéder exceptionnelle.