COVID-19

Méga Fitness

Dan Marino, un propriétaire rattrapé par la pandémie

Durant des mois, le propriétaire du Méga Fitness Gym, Daniel Marino, a minimisé les risques de la pandémie et a encouragé le mouvement complotiste. Maintenant, son centre d’entraînement est au cœur d’une éclosion liée à plus de 500 cas primaires ou secondaires de COVID-19, selon la Santé publique. Retour sur un des hommes les plus controversés de la troisième vague.