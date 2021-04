(Ottawa) Le gouvernement fédéral s’attend à ce que Moderna livre cette semaine un lot de 855 000 doses promises de son vaccin contre la COVID-19, attendu la semaine dernière.

Lee Berthiaume

La Presse Canadienne

Ces doses en plus d’un million de doses du vaccin de Pfizer-BioNTech représentent la quantité des livraisons attendues au Canada au cours des sept prochains jours, au moment où les cas de COVID-19 continuent de s’accumuler au pays.

Le major-général Dany Fortin, qui supervise les efforts de distribution de vaccins du gouvernement fédéral, a imputé le retard dans la livraison prévue de Moderna à un « arriéré avec l’assurance de la qualité ».

Les responsables ont indiqué qu’il pourrait y avoir un retard similaire dans la livraison de 1,2 million de doses de Moderna la semaine prochaine.

« Il est prudent de notre part, en ce moment, de miser sur la dernière semaine d’avril », a déclaré M. Fortin.

En comparaison, Pfizer-BioNTech livre plus d’un million de doses au Canada chaque semaine depuis plus d’un mois, une tendance qui devrait se poursuivre dans un avenir prévisible.

L’Agence de la santé publique n’attend aucune injection du vaccin Oxford-AstraZeneca cette semaine. Le Canada a également approuvé un vaccin produit par Johnson & Johnson, mais on ne sait pas quand la première de ces doses sera administrée.

Le gouvernement du Canada espère que le fléchissement des arrivées vaccinales cette semaine sera provisoire. Vendredi dernier, la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Anita Anand, a réitéré la promesse du gouvernement d’obtenir plusieurs millions de doses au cours des prochaines semaines.

Dimanche, le Québec a rapporté 1535 nouveaux cas de COVID-19. Ce nombre s’est élevé à 4456 en Ontario et à 1183 en Alberta.

L’administratrice en chef de la Santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, a observé que la semaine dernière, le nombre d’admissions en unités de soins intensifs avait augmenté de 23 % par rapport à la semaine précédente et que plusieurs des nouveaux cas du coronavirus frappent maintenant les personnes plus jeunes, les variants du virus faisant de plus en plus de ravages.

En date de dimanche après-midi, plus de 10 millions de doses vaccinales contre la COVID-19 avaient été distribuées au Canada ; environ 20 % de la population avait reçu au moins une dose.