(Montréal) Lors de l’enquête de la coroner sur les décès survenus dans les résidences pour aînés lors de la première vague de COVID-19, un rapport d’enquête a été déposé, mettant en lumière la négligence qu’ont subie au cours des années les résidants du Manoir Liverpool de Lévis : jusqu’à trois semaines sans bain, de la nourriture en quantité insuffisante, des lieux malpropres, des résidants « oubliés aux repas » et leurs sonnettes ignorées.

Stéphanie Marin

La Presse Canadienne

Cette portion de l’enquête publique, présidée par la coroner Géhane Kamel, se penche sur ce qui s’est passé au printemps dernier au Manoir Liverpool, une résidence privée pour aînés.

Outre les décès causés par la COVID-19, la coroner a été claire qu’elle allait aussi examiner, lors de son enquête publique, le sort des résidants morts dans « des conditions parfois déplorables, négligentes, voire inhumaines ».

En débutant les audiences lundi matin, la coroner a été rapidement confrontée à un rapport d’enquête administrative, ordonnée par le CISSS de Chaudière-Appalaches après deux reportages de Radio-Canada, diffusés en avril 2020, portant sur les conditions de vie des aînés depuis 2014 au Manoir Liverpool.

Le « rapport synthèse » de février 2021, qui a été rendu public lors de l’enquête, est accablant : même avant la COVID-19, les plans de soins des résidants étaient « absolument incomplets » et non suivis à la lettre et leur hygiène laissait à désirer. Plusieurs jours pouvaient s’écouler sans qu’ils ne reçoivent de bain et leur toilette était mal faite, entraînant parfois des rougeurs, des plaies et même des champignons, peut-on lire dans le rapport.

L’hygiène buccale aussi était négligée : il a été noté que des résidants avaient des croûtes blanches dans la bouche.

Il s’agit d’une atteinte à leur dignité, est-il écrit dans le rapport d’enquête. De plus, la nourriture était souvent servie froide, et les familles ont dû laver les chambres de leurs proches, car les flaques d’urine pouvaient causer des chutes.

Après cette enquête administrative, il a été recommandé au CISSS de résilier ses contrats avec le Manoir Liverpool.

Contexte plus large de l’enquête du coroner

Approximativement la moitié des décès causés par la COVID-19 au Québec lors de la première vague se sont produits dans des résidences pour personnes âgées, a rappelé à plus d’une reprise la coroner, Me Kamel.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Approximativement la moitié des décès causés par la COVID-19 au Québec lors de la première vague se sont produits dans des résidences pour personnes âgées.

L’exercice de l’enquête publique est donc nécessaire afin de mieux comprendre les facteurs ayant contribué, dans les divers types de milieux hébergeant des personnes âgées ou vulnérables, à faire de celles-ci les principales victimes collatérales de la COVID, estime-t-elle.

Le premier CHSLD ayant été examiné lors des audiences fut le CHSLD des Moulins de Terrebonne, à la fin du mois de mars.

Après le Manoir Liverpool, la coroner doit enquêter sur une série d’autres résidences, soit le CHSLD René-Lévesque de Longueuil, le CSHLD Laflèche de Shawinigan, le CHSLD Sainte-Dorothée de Laval, le CHSLD Yvon-Brunet de Montréal et finalement le CHSLD Herron. Un « volet national » de l’enquête est aussi prévu.

Seuls les décès survenus entre le 12 mars et le 1er mai 2020 sont visés par l’enquête de la coroner.

« Les coroners interviennent dans les cas de décès violents, obscurs ou qui pourraient être liés à de la négligence. Les décès survenus hors de ces balises, dont ceux qui découlent uniquement d’une infection au coronavirus, ne sont pas investigués par les coroners », a de plus précisé le bureau du coroner.

Les enquêtes du coroner ne visent pas à trouver des responsables aux décès, mais plutôt à formuler des recommandations pour en éviter d’autres dans le futur.

Outre ce processus entrepris par la coroner, la protectrice du citoyen Marie Rinfret enquête sur les décès survenus en CHSLD depuis le début de la pandémie, ainsi que la commissaire à la santé et au bien-être, Joanne Castonguay.