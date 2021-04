Le Québec rapporte 1535 nouveaux cas et une hausse des hospitalisations

Québec rapporte dimanche 1535 nouveaux cas de COVID-19 et cinq décès supplémentaires liés au virus. Les hospitalisations sont en nette hausse.

Mayssa Ferah

La Presse

Depuis le début de cette pandémie, 326 383 personnes au Québec ont contracté la COVID-19. Au total, 303 039 sont rétablis. Le nombre de cas bondit de 1535 dimanche.

Des cinq décès rapportés, deux ont eu lieu dans la dernière journée. Un décès est survenu entre le 4 avril et le 9 avril, un autre avant le 4 avril et un décès a été enregistré à une date inconnue.

« Les données [d’aujourd’hui] sont préoccupantes alors que 58 % des nouveaux cas à l’échelle du Québec concernent des personnes de moins de 40 ans », s’est inquiété le ministre de la Santé Christian Dubé.

Jusqu’à présent, 10 742 Québécois sont morts à la suite de complications liées au virus.

On recense 25 hospitalisations de plus que samedi. Au total, 608 patients sont hospitalisés. Parmi ceux-ci, 139 se trouvent aux soins intensifs, un de plus que la veille.

L’Institut national de santé publique (INSPQ) comptabilise 728 nouveaux cas de variants par criblage au Québec, pour un cumul de 16 173.

Après avoir atteint un nouveau sommet de 73 023 doses dans la journée de vendredi, la vaccination a ralenti quelque peu samedi, avec 59 447 doses administrées.

Vendredi, on a réalisé 35 961 tests de dépistage au Québec.