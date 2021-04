Le CIUSSS Centre-Sud lance un « appel à la vaccination » contre la COVID-19 aux Montréalais de 55 ans et plus, alors que très peu de citoyens se présentent samedi au Palais des congrès pour recevoir leur première dose sans rendez-vous. Si la météo clémente joue pour beaucoup, celle-ci ne doit pas ralentir la cadence, prévient-on.

« De nombreuses plages de vaccination sans rendez-vous sont disponibles aujourd’hui au Palais des Congrès pour les personnes âgées de 55 ans et plus souhaitant recevoir le vaccin AstraZeneca. Il ne faut pas laisser la belle température nous faire oublier notre combat contre la COVID-19 », martèle le porte-parole de l’organisation de santé, Jean-Nicolas Aubé, dans un courriel envoyé à La Presse.

Il affirme que les Montréalais de 55 ans et plus « peuvent en ce moment recevoir le vaccin instantanément au Palais des Congrès ». Ce dernier dispose d’une réserve d’environ 2000 doses d’AstraZeneca par jour. Dans le cas de la vaccination sur rendez-vous, ce chiffre atteint les 3000 doses, surtout avec Pfizer. D’après les autorités, toutes ces places avaient été réservées samedi et dimanche.

On est victime de la superbe température. Mais le virus ne prend pas de pause, qu’il fasse froid ou chaud, qu’il pleuve ou fasse soleil. Jean-Nicolas Aubé, porte-parole du CIUSSS Centre-Sud

Au passage de La Presse, samedi, à peine quelques personnes étaient sur place. Les files d’attente étaient pratiquement désertes, et plusieurs employés étaient libres. « C’est sûr que c’est plus calme aujourd’hui. Mais on a vacciné beaucoup dernièrement. Et on ne peut pas choisir pour les gens non plus », a indiqué l’un d’eux. D’autres ont aussi blâmé les « belles conditions à l’extérieur » pour expliquer le faible achalandage.

Questionné à ce sujet, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) affirme que « puisque le vaccin d’AstraZeneca doit être administré aux personnes de 55 à 79 ans, il n’est pas possible d’étendre la vaccination à un autre groupe d’âge ».

« Nous ouvrirons à un autre groupe d’âge dès que cela sera possible. Pour le moment, nous rappelons que la vaccination à Montréal a déjà été grandement élargie cette semaine pour inclure les groupes prioritaires 8 (personnes atteintes de certaines maladies chroniques) et 9 (certains travailleurs essentiels), ainsi que la phase 2 de la vaccination pour les travailleurs du milieux de la santé qui a été annoncée aujourd’hui », souligne la porte-parole du ministère, Marie-Claude Lacasse.

Une offre de vaccin sans rendez-vous complexifie la gestion des ressources humaines, puisque l’administration des doses est tributaire des personnes qui se présentent. Marie-Claude Lacasse, porte-parole du MSSS

Plus tôt, samedi, le ministère a en effet annoncé que les travailleurs du milieu de la santé et des services sociaux peuvent maintenant se faire inscrire pour être vaccinés. L’invitation ne concerne toutefois que « les personnes qui ont un contact direct avec des patients dans le cadre de leurs activités professionnelles ».

Des parcs bondés

La plupart des grands parcs montréalais ont été pris d’assaut par les Montréalais au courant de la journée. Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) confirme d’ailleurs que ses effectifs seront plus présents aux abords des grands espaces, tout au long du week-end.

« Tous les postes qui ont des parcs ou des lieux particulièrement propices aux rassemblements seront surveillés de près. On va assurer beaucoup plus de présence et de visibilité. Il fait beau, on comprend, mais il y a des mesures mises en place par la Santé publique et ce n’est pas pour rien », affirme l’agent Raphaël Bergeron, porte-parole du corps policier.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE En matinée, des dizaines de voitures du SPVM ainsi que des patrouilleurs à vélo, des maîtres-chiens et d’autres unités locales s’étaient rassemblés pour un « briefing » près du secteur du quai de l’Horloge.

« Quand les gens nous voient, bien souvent, ça leur rappelle qu’il faut faire attention. Cela dit, si les gens persistent à ne pas respecter les règles, il y a des constats qui devront être émis », a insisté M. Bergeron.

