Plus de 3800 nouveaux cas en Ontario

(Toronto) L’Ontario signale samedi 3813 nouveaux cas de COVID-19 et 19 décès liés à la maladie sur l’ensemble de son territoire.

La Presse Canadienne

La ministre de la Santé Christine Elliot précise que 973 cas supplémentaires ont été recensés à Toronto, 669 dans la région avoisinante de Peel et 442 dans celle de York. Elle indique aussi que 289 nouveaux cas ont été identifiés à Ottawa et 281 dans la région de Durham, à l’est de Toronto.

Le nombre de patients dans les hôpitaux s’élève à 1524, dont 585 aux soins intensifs. Parmi eux, 384 sont placés sous respirateur.

Ces nouvelles données tombent quelques heures après le gouvernement ontarien eut rendu deux décrets pour réagir « à la récente hausse rapide des hospitalisations, des admissions aux soins intensifs et à la menace pour la capacité des soins aux malades en phase critique ».

Dorénavant, un hôpital pourra transférer un patient vers un autre établissement sans son consentement. De plus, la province peut redéployer des employés de Santé Ontario et des organismes de services de soutien à domicile et en milieu communautaire dans des hôpitaux.

Les établissements devront réduire à compter de lundi toutes les chirurgies et activités non urgentes.

Pour une quatrième journée d’affilée, le système a administré vendredi plus de 100 000 doses de vaccin (104 783). Le total de doses administrées depuis le début de la campagne de vaccination s’élève à plus de 3 millions.