Quelque 3000 TET sont arrivés au Québec depuis un mois, mais les producteurs en attendent plus de 9000 au cours des 50 prochains jours.

Tests compliqués à s’autoadministrer pour des travailleurs étrangers temporaires (TET) hispanophones en isolement, quarantaine prolongées par des résultats qui se font attendre : l’Union des producteurs agricoles (UPA) presse Québec et Ottawa de trouver solutions afin de ne pas compromettre le début de la saison.

Ariane Krol

La Presse

« Dans les prochaines semaines, avec les milliers de travailleurs qui arrivent, ça va être le bordel, c’est certain », a prédit le président de l’UPA, Marcel Groleau, en point de presse vendredi matin.

Le système actuel, selon lequel les travailleurs agricoles en isolement doivent s’administrer le test de dépistage eux-mêmes sous la télésupervision de la firme choisie par le fédéral, ne fonctionne pas, témoignent l’Association des producteurs maraîchers du Québec (APMQ) et la Fondation des entreprises en recrutement de main-d’œuvre agricole étrangère (FERME).

« Ça a été la catastrophe ! », s’est exclamé Martin Gibouleau, président du conseil d’administration de FERME, en racontant l’expérience récente d’un groupe de cinq travailleurs étrangers. Des cinq travailleurs testés au dixième jour, trois ont obtenu leur résultat négatif seulement au 18e jour, et les deux autres ont appris quelques jours plus tard que les échantillons étaient endommagés et, donc, que les tests devaient être refaits.

Un grand nombre de ces employés ne peuvent donc pas commencer à travailler au 15e jour suivant leur arrivée, à la fin officielle de leur quarantaine. La plupart de ceux qui sont arrivés jusqu’ici commencent seulement entre le 16 et le 18e jour, mais le délai s’étire parfois jusqu’à 20 ou 22 jours, a indiqué M. Groleau.

Avec la saison hâtive, ces délais sont « un stress pour les producteurs », a souligné le président de l’APMQ, Sylvain Terrault.

L’UPA demande à Québec et Ottawa d’accepter des solutions de rechange, comme faire tester les TET dans les centres de dépistage existants pour l’ensemble de la population, ou faire affaire avec des firmes privées qui enverraient des infirmières effectuer les tests sur place dans les fermes.

« Aucun employeur ne veut déroger aux lois et règlements », assure M. Gibouleau. « On veut juste un système qui fonctionne. »